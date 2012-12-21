Светлана Журова: «Если доказать технически, что Родченков мог вносить изменения в данные, это серьезный довод в нашу пользу»

Первый зампред комитета Государственной думы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала заявление Следственного комитета РФ о том, что экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков намеренно вносил изменения в базу данных LIMS.
«Не исключаю, что этот аргумент достаточно долго держали в тайне, вытягивать его не собирались, если бы было все нормально.
Но так как к российским спортсменам есть претензии, их не допускают выступать под национальным флагом, и мы намерены идти в CAS, а там нужны серьезные аргументы.
Если доказать технически, что он мог вносить изменения в данные, это будет серьезным доводом нашу пользу», – сказала Журова.
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