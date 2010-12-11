Комитет спортсменов WADA обсудит подачу апелляции в CAS, чтобы российские спортсмены не могли выступать в нейтральном статусе

Сегодня комитет спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит возможность обращения в и ужесточения санкций против России.

Причиной возможного обращения в Спортивный арбитражный суд стали опасения, что российская сторона выиграет апелляцию по поводу решения Исполкома WADA. Ранее Исполком отстранил Россию от крупных международных стартов на 4 года. Российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.

Комитет спортсменов WADA рассмотрит возможность подать апелляцию, чтобы российские спортсмены не смогли выступать даже под нейтральным флагом.

«Мы обсудим возможность подачи иска, чтобы ужесточить санкции.

Наша аргументация в пользу полного отстранения исходит из того, что хоть четырехлетний бан и кажется достаточным наказанием, но на самом деле это слабая санкция.

На первый взгляд, WADA приняло сильное решение, но русские спортсмены все еще могут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах, футбольных первенствах, просто не под российским флагом.

Кажется, что это наказание не достаточно сильное в сравнении с преступлением», – сказала глава Британской комиссии атлетов и член комитета спортсменов WADA Виктория Аггар.

Нас лишили не только гимна и флага. Здесь – все наказания для России от WADA

Теперь весь мир уверен: российский спорт – сплошной обман. И это, пожалуй, правда