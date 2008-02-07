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    SVT: половина шведских лыжников, завоевывавших олимпийские медали с 1992 года, принимали препараты от астмы

    Теги допинг лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Швеции Пхенчхан-2018 Пер Андерссон

    Шведский канал SVT сегодня покажет документальный фильм о влиянии препаратов от астмы на мышечную систему спортсменов.

    Сообщается, что препараты, содержащие бета-адреноблокаторы, могут влиять на мышечную силу. Во многих лекарствах от астмы, которыми пользуются спортсмены, содержится данное вещество.

    «Когда спортсмен применяет большие дозы на протяжении длительного времени идет сжигание жира и наращивание мышц», – отметил антидопинговый эксперт Петер Каллинг.

    В фильме рассказывается о том, что из-за этого эффекта лошади в скачках, проходившие лечение такими препаратами, получают двухнедельных карантин. Отмечается, что при аналогичном эффекте на мышцы человека в спортивных соревнованиях ограничений нет.

    Среди препаратов, которые НОК Норвегии отправил в Пхенчхан-2018, приблизительно половина содержит бета-адреноблокаторы. К тому же, спортсмены, использующие терапевтические исключения везут на зимние Игры собственные лекарства.

    Кроме того, согласно расследованию SVT, почти половина олимпийских медалей с 1992 года, которые завоевали шведские лыжники, были добыты спортсменами, также употребляющими препараты от астмы.

    При этом врач национальной команды Пер Андерссон заявил, что никто из спортсменов не употребляет препараты в дозах, превышающих норму.

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