SVT: половина шведских лыжников, завоевывавших олимпийские медали с 1992 года, принимали препараты от астмы

Шведский канал SVT сегодня покажет документальный фильм о влиянии препаратов от астмы на мышечную систему спортсменов.

Сообщается, что препараты, содержащие бета-адреноблокаторы, могут влиять на мышечную силу. Во многих лекарствах от астмы, которыми пользуются спортсмены, содержится данное вещество.

«Когда спортсмен применяет большие дозы на протяжении длительного времени идет сжигание жира и наращивание мышц», – отметил антидопинговый эксперт Петер Каллинг.

В фильме рассказывается о том, что из-за этого эффекта лошади в скачках, проходившие лечение такими препаратами, получают двухнедельных карантин. Отмечается, что при аналогичном эффекте на мышцы человека в спортивных соревнованиях ограничений нет.

Среди препаратов, которые НОК Норвегии отправил в , приблизительно половина содержит бета-адреноблокаторы. К тому же, спортсмены, использующие терапевтические исключения везут на зимние Игры собственные лекарства.

Кроме того, согласно расследованию SVT, почти половина олимпийских медалей с 1992 года, которые завоевали шведские лыжники, были добыты спортсменами, также употребляющими препараты от астмы.

При этом врач национальной команды Пер Андерссон заявил, что никто из спортсменов не употребляет препараты в дозах, превышающих норму.