Решение CAS по делам российских атлетов ожидается 8 февраля

Спортивный арбитражный суд (CAS) перенес рассмотрение апелляций российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета ( на 8 февраля.

«Слушание продолжится завтра. Вероятно, финальное решение может быть принято к концу завтрашнего дня.

Наша цель – закончить все до церемонии открытия. На наш взгляд, самое позднее время для принятия решения – полдень пятницы, но постараемся закончить быстрее. Сегодня были рассмотрены дела 32 спортсменов, а завтра будем рассматривать дела еще 15 человек, которые также подали иски», – заявил представитель .

В CAS также отметили, что в случае удовлетворения апелляций российские атлеты смогут принять участие в Олимпийских играх-2018.

«Если апелляция россиян будет удовлетворена, это автоматически будет означать допуск к участию в Олимпийских играх. Это будет конец, завершение истории. И уже не будет дальнейших решений.

В теории, потом возможна подача заявления в трибунал, но это маловероятно», – цитирует «СЭ» заявление генерального секретаря CAS Мэтью Риба.

Церемония открытия Игр-2018 состоится 9 февраля.