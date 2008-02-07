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    Решение CAS по делам российских атлетов ожидается 8 февраля

    Теги МОК сборная России сборная России жен CAS Пхенчхан-2018 Мэтью Риб

    Спортивный арбитражный суд (CAS) перенес рассмотрение апелляций российских спортсменов на решение Международного олимпийского комитета (МОК) на 8 февраля.

    «Слушание продолжится завтра. Вероятно, финальное решение может быть принято к концу завтрашнего дня. 

    Наша цель – закончить все до церемонии открытия. На наш взгляд, самое позднее время для принятия решения – полдень пятницы, но постараемся закончить быстрее. Сегодня были рассмотрены дела 32 спортсменов, а завтра будем рассматривать дела еще 15 человек, которые также подали иски», – заявил представитель CAS.

    В CAS также отметили, что в случае удовлетворения апелляций российские атлеты смогут принять участие в Олимпийских играх-2018. 

    «Если апелляция россиян будет удовлетворена, это автоматически будет означать допуск к участию в Олимпийских играх. Это будет конец, завершение истории. И уже не будет дальнейших решений.

    В теории, потом возможна подача заявления в трибунал, но это маловероятно», – цитирует «СЭ» заявление генерального секретаря CAS Мэтью Риба. 

    Церемония открытия Игр-2018 состоится 9 февраля. 

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