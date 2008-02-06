Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Причина подачи исков 32 россиян в CAS – дискриминация по принципу гражданства

    Теги МОК сборная России сборная России жен CAS Пхенчхан-2018

    32 российских спортсмена подали иски в CAS из-за своего недопуска на Игры-2018. Главным основанием стала дискриминация по принципу гражданства.

    «В качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере.

    В целях недопущения непоправимых последствий спортсмены потребовали принятия срочных обеспечительных мер. В иске содержится ходатайство провести слушание в Лозаннском суде 7 февраля 2018», – говорится в заявлении.

    Иски спортсменов будут рассмотрены 7 февраля в 7 утра по московскому времени.

    Шипулин, Устюгов, Ан и еще 29 российских спортсменов подали апелляции в выездную панель CAS

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться