Причина подачи исков 32 россиян в CAS – дискриминация по принципу гражданства

32 российских спортсмена подали иски в CAS из-за своего недопуска на Игры-2018. Главным основанием стала дискриминация по принципу гражданства.

«В качестве оснований для иска указаны нетранспарентный характер примененных критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере.

В целях недопущения непоправимых последствий спортсмены потребовали принятия срочных обеспечительных мер. В иске содержится ходатайство провести слушание в Лозаннском суде 7 февраля 2018», – говорится в заявлении.

Иски спортсменов будут рассмотрены 7 февраля в 7 утра по московскому времени.

Шипулин, Устюгов, Ан и еще 29 российских спортсменов подали апелляции в выездную панель CAS