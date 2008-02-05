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    Канадские атлеты будут петь гендерно-нейтральный гимн на Олимпиаде-2018

    Теги сборная Канады сборная Канады жен Пхенчхан-2018 политика

    Канадские атлеты на Олимпийских играх в Пхенчхане впервые будут исполнять гендерно-нейтральный вариант гимна.

    Версия канадского гимна на английском языке содержала строчку «Патриотизм – удел твоих сынов».

    В 2016 году Сенат страны одобрил законопроект об изменении строки в гимне. «Сыновья» были заменены на гендерно-нейтральное «мы», и теперь слова в гимне выглядят следующим образом: «Патриотизм – удел всех нас».

    В данный момент законопроект ожидает подписи генерал-губернатора Канады, чтобы стать законом.

    Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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