Канадские атлеты будут петь гендерно-нейтральный гимн на Олимпиаде-2018

Канадские атлеты на Олимпийских играх в Пхенчхане впервые будут исполнять гендерно-нейтральный вариант гимна.

Версия канадского гимна на английском языке содержала строчку «Патриотизм – удел твоих сынов».

В 2016 году Сенат страны одобрил законопроект об изменении строки в гимне. «Сыновья» были заменены на гендерно-нейтральное «мы», и теперь слова в гимне выглядят следующим образом: «Патриотизм – удел всех нас».

В данный момент законопроект ожидает подписи генерал-губернатора Канады, чтобы стать законом.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.