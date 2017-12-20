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    Комиссия МОК рассмотрела дела Крюкова, Демченко, Скобрева и еще семи россиян. Решения будут объявлены до 25 декабря

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    Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под Руководством Дениса Освальда рассмотрела дела еще десяти россиян, подозревающихся в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014.

    На заседании комиссии были рассмотрены дела российских лыжников Никиты Крюкова, Александра Бессмертных и Натальи Матвеевой, а также саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой.

    Кроме того, на заседании рассматривались дела российских конькобежцев Артема Кузнецова и Ивана Скобрева, сообщает ТАСС. В список попали также хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина и бобслеист Максим Белугин.

    «Лично присутствовали Демченко и Иванова. Всего в заседании лично и через видеосвязь принимали участие примерно человек 10. Решений никаких не принято, как обычно, обещали дня три-четыре на вынесение решения», – цитирует адвоката спортсменов Артема Пацева «Р-Спорт».

    На данный момент комиссия Освальда аннулировала результаты 32 российских спортсменов, принимавших участие в Играх в Сочи. Количество дел, которые разбирает МОК возросло с 36 до 46.

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