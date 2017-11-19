Павел Колобков – о предложении расстрелять Родченкова: «При Сталине, наверное, и меня бы расстреляли»

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал предложение почетного президента Олимпийского комитета России (ОКР) Леонида Тягачева расстрелять экс-главу Московской антидопинговой лаборатории .

«Мы уже привыкли к заявлениям западной прессы, они с удовольствием подхватывают любую такую тему. Леонид Васильевич переживает. Видимо, у него наболело. Это эмоции.

При Сталине, наверное, и нас бы расстреляли, в том числе меня. Я не могу комментировать то, что сказал уважаемый Леонид Васильевич. Но, конечно, нам нужно быть максимально осторожными», — сказал Колобков в эфире телеканала «Матч ТВ».

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