Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Павел Колобков – о предложении расстрелять Родченкова: «При Сталине, наверное, и меня бы расстреляли»

    Теги допинг Леонид Тягачев Павел Колобков Министерство спорта России Григорий Родченков

    Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал предложение почетного президента Олимпийского комитета России (ОКР) Леонида Тягачева расстрелять экс-главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

    «Мы уже привыкли к заявлениям западной прессы, они с удовольствием подхватывают любую такую тему. Леонид Васильевич переживает. Видимо, у него наболело. Это эмоции.

    При Сталине, наверное, и нас бы расстреляли, в том числе меня. Я не могу комментировать то, что сказал уважаемый Леонид Васильевич. Но, конечно, нам нужно быть максимально осторожными», — сказал Колобков в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Тягачев предложил расстрелять Родченкова

    Опрос

    Кто для вас Григорий Родченков?

    9861 голос 9
    • Борец за правду
      40%
    • Предатель
      60%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться