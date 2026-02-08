❄️ Олимпиада-2026. Лыжи. Коростелев занял 4-е место в скиатлоне, победил Клэбо, Делож – 2-й, Ниенге – 3-й

  • Спортс
1320

Лыжник Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде-2026 в Милане.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Лыжные гонки

Мужчины

Скиатлон

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 46.11,0

2. Матис Делож (Франция) – 2,0

3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 2,1

4. Савелий Коростелев (Россия) – 3,6

5. Уго Лапалю (Франция) – 4,3

6. Харальд Амундсен (Норвегия) – 30,4

7. Трульс Гиссельман (Швеция) – 36,8

8. Давиде Грац (Италия) – 49,0

9. Жюль Лапьер (Франция) – 49,3

10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 49,5

11. Арси Руусканен (Финляндия) – 49,9

12. Вильям Поромаа (Швеция) – 1.11,1

13. Ксавье Маккивер (Канада) – 1.11,3

14. Элиа Барп (Италия) – 1.11,5

15. Виктор Ловера (Франция) – 1.12,1

Но результат все равно блестящий у Савелия! Один! Без поддержки. Почти всех лучших обошел
Ответ ekaterina_)))
Да, круто. Уверенности добавит, что может на равных с лучшими бороться. А гонок ещё достаточно.
Ответ ekaterina_)))
Очень впечатлен им, до сегодняшнего дня не уверен был, насколько Савелий боец. То, что он - очень талантливый лыжник, сомнений не было, теперь нет сомнений и в бойцовских качествах. Просто воин.
Болеть за нашего на главном старте планеты - это чувство будто из прошлой жизни, как же этого не хватало! Давай, Савелий!!
Ответ KreakeroK
Очень удивлен, что Савелий удержался в группе на коньке, это дорогого стоит. Видно, что очень тяжело было, но стиснув зубы вытерпел, огромный молодец. Также очень уверенно спуски проходил, вообще никаких проблем не было с этим. И лыжи нужно отметить - работали здорово.
Савелий дал нам возможность болеть до последних минут! Уважение!
Это 4 место не ощущается как "упущенный подиум", поскольку видно было, что Савелий выдал максимум, бонусом устоял во время падения Амундсена, хотя по всем законам жанра должен был упасть. Если бы были силы - вышел бы с подъёма не пятым. А так реально успех, на таком снеге вообще никто на него не ставил. Жаль, что скорее всего это был самый явный шанс на медаль
Ответ Иван Самойлов
Верим, что и на полтиннике шанс будет. По классике было видно, что форма звенящая. Сколько элитных гонщиков они накормили за эти 10 км, что потом на коньке те "встали". На коньке терпел, но за спуски успевал восстановиться - тоже один из признаков классной формы, не закислялся критично
Ответ Александр Исаев
Вообще класс...вот почему наших не допустили...если бы была команда,все сервисеры,тренеры,партнёры,друзья-это совсем другое дело...сам спортсмен и знаю,как это добавляет сил и уверенности...молодец Савелий...
Вообще не сомневаюсь, что Клэбо на этих ОИ выиграет всё кроме разделки. На европейском снегу в плюсовую температуру ему равных просто нет, а тут еще и очень сложные спуски завезли, где он вообще король. Уверен, завтра ему будет очень комфортно на трассе.
Ответ ProLL
так еще и 10+10 бегут, детский сад
"Из Татарстана, родного региона Савелия", куда перешёл этим летом)
Ответ NoN
Спасибо Минспорту Пермского края что так разбрасывается спортсменами
наверное, кто-то не согласится, но урезание скиатлона до 10/10 - провальное решение. короткие гонки и так будут. вспомните, какой монументальной была трансляция скиатлона в Пекине и что здесь - у главного вещателя тридцать минут украли горные лыжи, в итоге смотрели 15 минут - это будто не главный скиатлон четырехлетия, а какая-то местечковая короткая гоночка. при этом на 15/15 гораздо больше интересных сценариев могло бы развернуться, даже если абстрагироваться от трансляции и только на ходе гонке сосредоточиться
Ответ Евгений Фабиянчук
Об этом уже давно говорили, примерно, все
Урезание гонки делалось только под Клебо, который умирал на 30
Мужики, которые, бегают женские дистанции - просто идиотизм
Ответ Евгений Фабиянчук
Твоими словами — да богу в уши.
Ноль вопросов к Савелию. Готов хорошо и сделал больше чем мог
Савелий был бы в тройке, если бы не парные французы
На подъёме один просто закрыл рывок Савелия и из-за этого убежал второй француз
Но это просто потрясающая гонка от Савелия, он был великолепен каждый метр дистанции
Браво, Савелий!
Ответ Влад Безруков
Надеюсь, наши не испугаются подать протест. Откровенно подрезал
