❄️ Олимпиада-2026. Лыжи. Коростелев занял 4-е место в скиатлоне, победил Клэбо, Делож – 2-й, Ниенге – 3-й
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Лыжные гонки
Мужчины
Скиатлон
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 46.11,0
2. Матис Делож (Франция) – 2,0
3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 2,1
4. Савелий Коростелев (Россия) – 3,6
5. Уго Лапалю (Франция) – 4,3
6. Харальд Амундсен (Норвегия) – 30,4
7. Трульс Гиссельман (Швеция) – 36,8
8. Давиде Грац (Италия) – 49,0
9. Жюль Лапьер (Франция) – 49,3
10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 49,5
11. Арси Руусканен (Финляндия) – 49,9
12. Вильям Поромаа (Швеция) – 1.11,1
13. Ксавье Маккивер (Канада) – 1.11,3
14. Элиа Барп (Италия) – 1.11,5
15. Виктор Ловера (Франция) – 1.12,1
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
1320 комментариев
Урезание гонки делалось только под Клебо, который умирал на 30
Мужики, которые, бегают женские дистанции - просто идиотизм
На подъёме один просто закрыл рывок Савелия и из-за этого убежал второй француз
Но это просто потрясающая гонка от Савелия, он был великолепен каждый метр дистанции
Браво, Савелий!