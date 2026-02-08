❄️ Олимпиада-2026. Лыжи. Коростелев занял 4-е место в скиатлоне, победил Клэбо, Делож – 2-й, Ниенге – 3-й

Лыжник Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде-2026 в Милане.

Российский лыжник занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде-2026 в Милане. Победил норвежец Йоханнес Клэбо. Олимпийские игры-2026 Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия Лыжные гонки Мужчины Скиатлон 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 46.11,0 2. Матис Делож (Франция) – 2,0 3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 2,1 4. Савелий Коростелев (Россия) – 3,6 5. Уго Лапалю (Франция) – 4,3 6. Харальд Амундсен (Норвегия) – 30,4 7. Трульс Гиссельман (Швеция) – 36,8 8. Давиде Грац (Италия) – 49,0 9. Жюль Лапьер (Франция) – 49,3 10. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 49,5 11. Арси Руусканен (Финляндия) – 49,9 12. Вильям Поромаа (Швеция) – 1.11,1 13. Ксавье Маккивер (Канада) – 1.11,3 14. Элиа Барп (Италия) – 1.11,5 15. Виктор Ловера (Франция) – 1.12,1