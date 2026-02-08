  • Спортс
  • ⚡ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Плешкова – 22-я в скоростном спуске, победила Джонсон, Айхер – 2-я, Годжа – 3-я, Вонн упала
Плешкова заняла 22-е место в скоростном спуске на Олимпиаде-2026 в Милане.

8 февраля на Олимпиаде-2026 в Милане горнолыжницы разыграли медали в скоростном спуске. Победила американка Бризи Джонсон, россиянка Юлия Плешкова – 22-я.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Горные лыжи

Женщины

Скоростной спуск

1. Бризи Джонсон (США) – 1.36,10

2. Эмма Айхер (Германия) – 0,04

3. София Годжа (Италия) – 0,59

4. Жаклин Вайлс (США) – 0,86

5. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,86

6. Лаура Пировано (Италия) – 0,94

7. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,98

8. Ариане Редлер (Австрия) – 1,10

9. Кира Вайдле-Винкельманн (Германия) – 1,16

10. Федерика Бриньоне (Италия) – 1,19...

22. Юлия Плешкова (Россия) – 3,59

Линдси Вонн (США) упала и не смогла финишировать.

Судя по крикам, все плохо там... Но респект за такую любовь к спорту
Ответ Ludas
Судя по крикам, все плохо там... Но респект за такую любовь к спорту
Это сравни наркотику, к сожалению... Но надеюсь остепениться всё же, хватит так себя истерзывать. Вопрос ещё к тем кто допустил её, не могло у неё колено в норме быть, неужели никакого УМО не проводили.
И ладно крики, у неё крепление не отстегнулось при падении и колено просто крутило в разные стороны, там явно живого ничего не осталось.
Главное ей здоровья крепкого, в первую очередь морального, найти себя в другом деле, здесь уже всё кончено...
Блин слушать ее крики просто💔
Просто надеюсь, что после этого она сможет нормально ходить
Никогда не слышал такую тишину на стадионе
Хотела красиво уйти; недаром ведь киносъёмочная группа присутствовала. Но это все равно безрассудно выступать, имея такие проблемы. Просто жаль, что так получилось.
Никогда не приветствовал такой нездоровый фанатизм к спорту. Это ужасно. Надеюсь, что ничего у нее серьезного нет.
Вперёд Линдси! Сделай это несмотря на все трудности. Ты лучшая 💪👍.
Ответ Dikki Shelton
Вперёд Линдси! Сделай это несмотря на все трудности. Ты лучшая 💪👍.
Да, она лучшая; но это за гранью понимания, выступать с порванными ’крестами’. Вообще не понимаю, как это. Здесь и ходить-то, с этим проблемы,...
Ответ heivani
Да, она лучшая; но это за гранью понимания, выступать с порванными ’крестами’. Вообще не понимаю, как это. Здесь и ходить-то, с этим проблемы,...
Значит, не очень порваные. Спортсмены всегда врут про то, как они героически бегут, прыгают и т.п. с переломами, разрывом связок и прочее. Так уж у них заведено.
Линди Вонн кричит от боли 😱
Ответ Poweronin
Линди Вонн кричит от боли 😱
Это была авантюра... При всём уважении...
Мда, раз в пятилетку включил скоростной спуск на легенду посмотреть и такой финал... Здоровья Линдси.
Ответ Давди Муталиев
Мда, раз в пятилетку включил скоростной спуск на легенду посмотреть и такой финал... Здоровья Линдси.
аналогично
У Бризи Джонсон на спортсе и странички нет. А она чемпионка мира.
Ответ КМ71
У Бризи Джонсон на спортсе и странички нет. А она чемпионка мира.
Всего лишь чемпионка мира - не заслужила. Теперь, может, сделают.
Ответ КМ71
У Бризи Джонсон на спортсе и странички нет. А она чемпионка мира.
Это вам не собака фигуристки, чтобы свою карточку иметь или тег
