⚡ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Плешкова – 22-я в скоростном спуске, победила Джонсон, Айхер – 2-я, Годжа – 3-я, Вонн упала
Плешкова заняла 22-е место в скоростном спуске на Олимпиаде-2026 в Милане.
8 февраля на Олимпиаде-2026 в Милане горнолыжницы разыграли медали в скоростном спуске. Победила американка Бризи Джонсон, россиянка Юлия Плешкова – 22-я.
Олимпийские игры-2026
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Горные лыжи
Женщины
Скоростной спуск
1. Бризи Джонсон (США) – 1.36,10
2. Эмма Айхер (Германия) – 0,04
3. София Годжа (Италия) – 0,59
4. Жаклин Вайлс (США) – 0,86
5. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,86
6. Лаура Пировано (Италия) – 0,94
7. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,98
8. Ариане Редлер (Австрия) – 1,10
9. Кира Вайдле-Винкельманн (Германия) – 1,16
10. Федерика Бриньоне (Италия) – 1,19...
22. Юлия Плешкова (Россия) – 3,59
Линдси Вонн (США) упала и не смогла финишировать.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
182 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И ладно крики, у неё крепление не отстегнулось при падении и колено просто крутило в разные стороны, там явно живого ничего не осталось.
Главное ей здоровья крепкого, в первую очередь морального, найти себя в другом деле, здесь уже всё кончено...