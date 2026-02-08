⚡ Олимпиада-2026. Горные лыжи. Плешкова – 22-я в скоростном спуске, победила Джонсон, Айхер – 2-я, Годжа – 3-я, Вонн упала

Плешкова заняла 22-е место в скоростном спуске на Олимпиаде-2026 в Милане.

8 февраля на Олимпиаде-2026 в Милане горнолыжницы разыграли медали в скоростном спуске. Победила американка Бризи Джонсон, россиянка Юлия Плешкова – 22-я. Олимпийские игры-2026 Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия Горные лыжи Женщины Скоростной спуск 1. Бризи Джонсон (США) – 1.36,10 2. Эмма Айхер (Германия) – 0,04 3. София Годжа (Италия) – 0,59 4. Жаклин Вайлс (США) – 0,86 5. Корнелия Хюттер (Австрия) – 0,86 6. Лаура Пировано (Италия) – 0,94 7. Кайса Викхофф Ли (Норвегия) – 0,98 8. Ариане Редлер (Австрия) – 1,10 9. Кира Вайдле-Винкельманн (Германия) – 1,16 10. Федерика Бриньоне (Италия) – 1,19... 22. Юлия Плешкова (Россия) – 3,59 Линдси Вонн (США) упала и не смогла финишировать.