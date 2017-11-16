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    Леонид Тягачев: «Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал»

    Теги Сочи-2014 допинг сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Леонид Тягачев ОКР Григорий Родченков

    Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев предложил расстрелять экс-главу Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

    «Мы честны в отношении допинга. Приводили примеры по нашим чемпионам Легкову, Вылегжанину, Петухову, что у нас нарушений не было.

    А Родченкова просто нужно за неправду расстрелять, как Сталин бы сделал», – сказал Тягачев в эфире радио «Говорит Москва».

    Ранее российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, а также Евгений Белов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) признал их виновными в нарушении антидопинговых правил.

    Основанием для этого решения стали данные из доклада Ричарда Макларена о допинге в Сочи-2014. Расследование Макларена было возбуждено после заявлений Родченкова о допинговой системе в России.

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