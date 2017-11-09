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    МОК подтвердил отстранение четырех российских лыжников. Золото марафона Сочи-2014 перейдет Черноусову

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Евгения Шаповалова МОК Илья Черноусов Юлия Иванова Максим Вылегжанин Алексей Петухов

    Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил отстранение российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой от участия в Олимпийских играх.

    Результаты, показанные лыжниками на Играх в Сочи-2014, аннулированы.

    Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что комиссия МОК признала виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 Вылегжанина, Петухова, Шаповалову и Иванову.

    На Олимпийских играх в Сочи Вылегжанин завоевал три серебра – в марафоне, командном спринте вместе с Никитой Крюковым, а также в эстафете 4х10 км. Россия была лишена эстафетного серебра после решения по Александру Легкову, таким образом, команда потеряет еще две награды.

    Золото марафона перейдет россиянину Илье Черноусову.

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