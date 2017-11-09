МОК подтвердил отстранение четырех российских лыжников. Золото марафона Сочи-2014 перейдет Черноусову
Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил отстранение российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой от участия в Олимпийских играх.
Результаты, показанные лыжниками на Играх в Сочи-2014, аннулированы.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что комиссия МОК признала виновными в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 Вылегжанина, Петухова, Шаповалову и Иванову.
На Олимпийских играх в Сочи Вылегжанин завоевал три серебра – в марафоне, командном спринте вместе с Никитой Крюковым, а также в эстафете 4х10 км. Россия была лишена эстафетного серебра после решения по Александру Легкову, таким образом, команда потеряет еще две награды.
Золото марафона перейдет россиянину Илье Черноусову.
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