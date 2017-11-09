Максим Вылегжанин: «Верю, что есть шанс выступить на Олимпиаде. Мы ничего не нарушали»

Российский лыжник Максим Вылегжанин прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненной дисквалификации в связи с нарушением антидопинговых правил в Сочи-2014.

«Будут готовиться документы в CAS, мне эта история непонятна.

У них нет никаких доказательств, а мы ничего не совершали и не нарушали. Я буду и дальше готовиться к Кубку мира, и есть шанс выступить на Олимпийских играх, мы верим в это», – сказал Вылегжанин.

На Олимпиаде в Сочи Вылегжанин стал вторым в марафоне, четвертым – в скиатлоне, а также завоевал два серебра в командных гонках – эстафете и командном спринте. Все результаты спортсмена аннулированы.

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