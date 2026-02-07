Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026

На Олимпиаде-2026 с 7 по 22 февраля пройдет турнир по лыжным гонкам.

С 7 по 22 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии пройдут соревнования по лыжным гонкам. Спортс'' представляет расписание турнира. Олимпиада-2026 Милан и Кортина-д'Ампеццо, Италия Лыжные гонки 7 февраля, суббота 15:00 – женщины, скиатлон 10+10 км / результаты 8 февраля, воскресенье 14:30 – мужчины, скиатлон 10+10 км 10 февраля, вторник 11:15 – женщины, спринт, классический стиль, квалификация 11:55 – мужчины, спринт, классический стиль, квалификация 13:45 – женщины, спринт, классический стиль, финал 14:15 – мужчины, спринт, классический стиль, финал 12 февраля, четверг 15:00 – женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль 13 февраля, пятница 13:45 – мужчины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль 14 февраля, суббота 14:00 – женщины, эстафета 4x7,5 км 15 февраля, воскресенье 14:00 – мужчины, эстафета 4x7,5 км 18 февраля, среда 11:45 – женщины, командный спринт, свободный стиль, квалификация 12:15 – мужчины, командный спринт, свободный стиль, квалификация 13:45 – женщины, командный спринт, свободный стиль, финал 14:15 – мужчины, командный спринт, свободный стиль, финал 21 февраля, суббота 13:00 – мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль 22 февраля, воскресенье 12:00 – женщины, 50 км, масс-старт, классический стиль ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.