35

Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026

На Олимпиаде-2026 с 7 по 22 февраля пройдет турнир по лыжным гонкам.

С 7 по 22 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии пройдут соревнования по лыжным гонкам. Спортс’’ представляет расписание турнира.

Олимпиада-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

Лыжные гонки

7 февраля, суббота

15:00 – женщины, скиатлон 10+10 км / результаты

8 февраля, воскресенье

14:30 – мужчины, скиатлон 10+10 км

10 февраля, вторник

11:15 – женщины, спринт, классический стиль, квалификация

11:55 – мужчины, спринт, классический стиль, квалификация

13:45 – женщины, спринт, классический стиль, финал 

14:15 – мужчины, спринт, классический стиль, финал

12 февраля, четверг

15:00 – женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль

13 февраля, пятница

13:45 – мужчины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль

14 февраля, суббота

14:00 – женщины, эстафета 4x7,5 км

15 февраля, воскресенье

14:00 – мужчины, эстафета 4x7,5 км

18 февраля, среда

11:45 – женщины, командный спринт, свободный стиль, квалификация

12:15 – мужчины, командный спринт, свободный стиль, квалификация

13:45 – женщины, командный спринт, свободный стиль, финал

14:15 – мужчины, командный спринт, свободный стиль, финал

21 февраля, суббота

13:00 – мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль

22 февраля, воскресенье

12:00 – женщины, 50 км, масс-старт, классический стиль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko. 

Россия на Олимпиаде-2026: так мало наших не было никогда

Олимпиаду-2026 покажет Okko! Медиареволюция в России

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
лыжные гонки
расписание турниров
35 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если кому интересно, составы топовых сборных:

РОССИЯ
Мужчины: Коростелев.
Женщины: Непряева.

НОРВЕГИЯ
Мужчины: Амундсен, Хедегарт, Клэбо, Нюнгет, Валнес, Иверсен, Вике, Стенсхаген.
Женщины: Шистад, Шлинн, Хейди Венг, Симпсон-Ларсен, Андреассен, Обрекк, Дривенес, Фоснес.

ШВЕЦИЯ
Мужчины: Ангер, Поромаа, Гран, Мюльбак, Берглунд, Гиссельман, Хэгстрём, Хальварссон.
Женщины: Андерссон, Карлссон, Сундлинг, Сван, Дальквист, Илар, Хэгстрём, Рибом.

ФИНЛЯНДИЯ
Мужчины: Анттола, Хакола, Лиекари, Мойланен, Мяки, Нисканен, Руусканен, Вуоринен.
Женщины: Йоэнсуу, Кахара, Матинтало, Нисканен, Ниссинен, Пярмякоски, Рюйти, Саари.

США
Мужчины: Хагенбух, Кеттерсон, Макмаллен, Огден, Шунмейкер, Шумахер, Уондерс, Янг.
Женщины: Бреннан, Диггинс, Йортберг, Крамер, Керн, Маккейб, Смит, Свирбул.

ФРАНЦИЯ
Мужчины: Жюв, Шанава, Шаппаз, Лапалю, Лапьер, Шели, Делож, Ловера.
Женщины: Клодель, Перри, Галь, Пьеррель, Дидьерлоран, Гайяр, Панье.

ИТАЛИЯ
Мужчины: Барп, Каролло, Грац, Мочеллини, Пеллегрино, Дапра.
Женщины: Кассоль, Комарелла, Ганц, Де Мартин Пинтер, Джизмонди, Монсорно, Мартина Ди Чента.

ГЕРМАНИЯ
Мужчины: Бруггер, Фридрих Мох, Якоб Мох, Ноц, Штёльбен.
Женщины: Финк, Гиммлер, Хенниг Дётцлер, Хоффманн, Крель, Ридзек, Зауэрбрай.
Ответ Jauhojarvinousiainen
Если кому интересно, составы топовых сборных: РОССИЯ Мужчины: Коростелев. Женщины: Непряева. НОРВЕГИЯ Мужчины: Амундсен, Хедегарт, Клэбо, Нюнгет, Валнес, Иверсен, Вике, Стенсхаген. Женщины: Шистад, Шлинн, Хейди Венг, Симпсон-Ларсен, Андреассен, Обрекк, Дривенес, Фоснес. ШВЕЦИЯ Мужчины: Ангер, Поромаа, Гран, Мюльбак, Берглунд, Гиссельман, Хэгстрём, Хальварссон. Женщины: Андерссон, Карлссон, Сундлинг, Сван, Дальквист, Илар, Хэгстрём, Рибом. ФИНЛЯНДИЯ Мужчины: Анттола, Хакола, Лиекари, Мойланен, Мяки, Нисканен, Руусканен, Вуоринен. Женщины: Йоэнсуу, Кахара, Матинтало, Нисканен, Ниссинен, Пярмякоски, Рюйти, Саари. США Мужчины: Хагенбух, Кеттерсон, Макмаллен, Огден, Шунмейкер, Шумахер, Уондерс, Янг. Женщины: Бреннан, Диггинс, Йортберг, Крамер, Керн, Маккейб, Смит, Свирбул. ФРАНЦИЯ Мужчины: Жюв, Шанава, Шаппаз, Лапалю, Лапьер, Шели, Делож, Ловера. Женщины: Клодель, Перри, Галь, Пьеррель, Дидьерлоран, Гайяр, Панье. ИТАЛИЯ Мужчины: Барп, Каролло, Грац, Мочеллини, Пеллегрино, Дапра. Женщины: Кассоль, Комарелла, Ганц, Де Мартин Пинтер, Джизмонди, Монсорно, Мартина Ди Чента. ГЕРМАНИЯ Мужчины: Бруггер, Фридрих Мох, Якоб Мох, Ноц, Штёльбен. Женщины: Финк, Гиммлер, Хенниг Дётцлер, Хоффманн, Крель, Ридзек, Зауэрбрай.
Неужели и правда кому-то сильно интересно, особенно про женщин Италии и Франции?
Понятно, что наши пропускают эстафеты, командные спринты. Под вопросом личный спринт - будут участвовать или пропустят? Ну и конечно, скиатлон, разделка и марафон- в этих дисциплинах точно будут участвовать. Интересно, бегала когда нибудь Непряева такие длинные дистанции как 50км? Всё таки серьёзная дистанция, особенно для женщин.
Ответ Простой человек
Понятно, что наши пропускают эстафеты, командные спринты. Под вопросом личный спринт - будут участвовать или пропустят? Ну и конечно, скиатлон, разделка и марафон- в этих дисциплинах точно будут участвовать. Интересно, бегала когда нибудь Непряева такие длинные дистанции как 50км? Всё таки серьёзная дистанция, особенно для женщин.
У Даши есть одна 50ка в активе на спартакиаде в Тюмене почти 2 года назад.
Результат - 8е место и 5 минут проигрыша Крупицкой.
Больше не бегала длинее 20 км.
Ответ Грюденфельдер
У Даши есть одна 50ка в активе на спартакиаде в Тюмене почти 2 года назад. Результат - 8е место и 5 минут проигрыша Крупицкой. Больше не бегала длинее 20 км.
Понятно, спасибо.
скиатлон 10+10? Разделка 10км? это точно лыжи? всё для набивания медалек клэбой
Ответ ecopromo
скиатлон 10+10? Разделка 10км? это точно лыжи? всё для набивания медалек клэбой
Это подобие лыжных гонок. На кубике мира вообще только 7 из 27 гонок сезона длиннее 10 км, даже биатлонисты больше бегут.
Есть информация что побежит Нисканен ? В эстафете + 50 км или на скиатлон выйдет размяться ?
Ответ Грюденфельдер
Есть информация что побежит Нисканен ? В эстафете + 50 км или на скиатлон выйдет размяться ?
Спринт побежит и коньковую разделку...сильный лыжник который готовится к одной гонке целый год
Ответ Andrei Andreev
Спринт побежит и коньковую разделку...сильный лыжник который готовится к одной гонке целый год
Когда-то бегал командный спринт на чм в Финляндии. Боролся за золото но был сбит Иверсоном и после этого закончил со спринтами!!!
Наверное у Андрея такая ирония.
Сокращение скиатлона ударило по Нисканену дубиной , с маленьких шансов теперь шансов 0, оторваться на классике почти нет шансов на 10 км а на коньке он не силен.
Ну естественно 10 км коньком Иво побежит только если хочет в 20ку попасть.
Коммандник тоже коньком, ну и спринт там уже много талантливых ребят есть Вуоринен, Моулайеен, Лиекари и Мяки.
Ходят слухи в прессе, что в норвежской команде вирус у Симпсон-Ларсен и у некоторых других. Есть новости, кто все-таки заразился? Как я понимаю, вирус занес биатлонист Ботн - парень Симпсон-Ларсен.
Блин, я уж настроился посмотреть, как престарелый пятачек укатывает нашего выскочку а тут такой облом) ладно, плсмотрим на молодеж
Гомологация кругов известна?
Ответ Денис Иванов
Гомологация кругов известна?
Давно уже
Ответ Andrei Andreev
Давно уже
А где? Что-то искал на просторах сети и ничего не нашёл
Там Симпсон-Ларсен пишет (инфа из лыжного тг-канала), что подхватила кишечный вирус и "кажется, благодаря мне свой тренировочный план поменяют ещё пару человек". Под подозрением пересекавшийся с ней Хедегарт и часть шведской команды, которая ушла в режим бункера.
Начинается...
Болеем за замечательные лыжные гонки!
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Расписание биатлона на Олимпиаде-2026
вчера, 05:01
Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026
вчера, 04:59
Крянин о Коростелеве и Непряевой на ОИ: «Если они привезут хотя бы медальку в этих трудных условиях – уже будет хороший результат»
28 января, 15:15
Рекомендуем
Главные новости
Губерниев о 17-м месте Непряевой в скиатлоне: «Это наш уровень сейчас. Чудес не бывает, отстранение бесследно не проходит»
вчера, 22:45
Почетный президент ОКР Смирнов: «Непряевой медаль в скиатлоне не светила. Даже если бы она не упала, вряд ли бы что-то смогла»
вчера, 22:38
Олимпиада-2026. Лыжи. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Пеллегрино и Нисканен пробегут скиатлон
вчера, 22:06
Олимпиада-2026. Горные лыжи. Плешкова, Вонн, Айхер, Вайдле-Винкельманн и Годжа разыграют медали в скоростном спуске
вчера, 21:48
Олимпиада-2026, медальный зачет: Италия, Япония и Норвегия лидируют с 3 наградами, Швеция – 4-я
вчера, 20:01
Олимпиада-2026, 7 февраля, все медали дня: Фон Алльмен взял золото в горных лыжах, Карлссон – в скиатлоне, Непряева – 17-я, Коржова – 12-я на 3000 м в конькобежном спорте
вчера, 19:58
⚡ Олимпиада-2026. Сноуборд. Кимура победил в биг-эйре, Кимата – 2-й, Су Имин – 3-й
вчера, 19:51
⚡ Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Стрем победила на нормальном трамплине, Превц – 2-я, Маруяма – 3-я
вчера, 19:42
Эбба Андерссон потеряла в снегу часть серебряной медали за скиатлон на Олимпиаде
вчера, 19:13
Мария Захарова: «Олимпизм должен отличаться достоинством и спортивными достижениями, а не гендерными извращениями и политическим безумием»
вчера, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
В Милане во время Олимпиады-2026 произошли столкновения полиции и нескольких десятков протестующих
вчера, 18:29
Виталий Смирнов: «Я не помню ни одной Олимпиады, на которой бы журналисты не писали, что город не готов к Играм»
5 февраля, 18:04
14 февраля в Москве пройдет второй старт лыжной ретро-гонки «Это все еще я»
5 февраля, 13:34
Лыжи. Кубок мира. Клэбо продолжает лидировать в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Коростелев поднялся на 14-е место
25 января, 15:21
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Далкивст – 3-я, Непряева поднялась на 21-е место
25 января, 12:21
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Пеклецова – 2-я, Пантрина – 3-я, Степанова – 15-я
24 января, 13:42
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Большунов – 2-й, Якимушкин – 3-й
24 января, 13:37
Россиянка Багиян победила на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии
16 января, 08:10
Волков о 6-м месте в спринте: «Не было взрывных эмоций, показал средний уровень. Рад своему решению соревноваться здесь»
27 декабря 2025, 17:04
Ишмуратова о 25-м месте Коростелева в «разделке»: «Неплохое начало, программа-минимум выполнена»
14 декабря 2025, 13:03
Рекомендуем