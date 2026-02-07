Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026
С 7 по 22 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии пройдут соревнования по лыжным гонкам. Спортс’’ представляет расписание турнира.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
Лыжные гонки
7 февраля, суббота
15:00 – женщины, скиатлон 10+10 км / результаты
8 февраля, воскресенье
14:30 – мужчины, скиатлон 10+10 км
10 февраля, вторник
11:15 – женщины, спринт, классический стиль, квалификация
11:55 – мужчины, спринт, классический стиль, квалификация
13:45 – женщины, спринт, классический стиль, финал
14:15 – мужчины, спринт, классический стиль, финал
12 февраля, четверг
15:00 – женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль
13 февраля, пятница
13:45 – мужчины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль
14 февраля, суббота
14:00 – женщины, эстафета 4x7,5 км
15 февраля, воскресенье
14:00 – мужчины, эстафета 4x7,5 км
18 февраля, среда
11:45 – женщины, командный спринт, свободный стиль, квалификация
12:15 – мужчины, командный спринт, свободный стиль, квалификация
13:45 – женщины, командный спринт, свободный стиль, финал
14:15 – мужчины, командный спринт, свободный стиль, финал
21 февраля, суббота
13:00 – мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль
22 февраля, воскресенье
12:00 – женщины, 50 км, масс-старт, классический стиль
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Россия на Олимпиаде-2026: так мало наших не было никогда
РОССИЯ
Мужчины: Коростелев.
Женщины: Непряева.
НОРВЕГИЯ
Мужчины: Амундсен, Хедегарт, Клэбо, Нюнгет, Валнес, Иверсен, Вике, Стенсхаген.
Женщины: Шистад, Шлинн, Хейди Венг, Симпсон-Ларсен, Андреассен, Обрекк, Дривенес, Фоснес.
ШВЕЦИЯ
Мужчины: Ангер, Поромаа, Гран, Мюльбак, Берглунд, Гиссельман, Хэгстрём, Хальварссон.
Женщины: Андерссон, Карлссон, Сундлинг, Сван, Дальквист, Илар, Хэгстрём, Рибом.
ФИНЛЯНДИЯ
Мужчины: Анттола, Хакола, Лиекари, Мойланен, Мяки, Нисканен, Руусканен, Вуоринен.
Женщины: Йоэнсуу, Кахара, Матинтало, Нисканен, Ниссинен, Пярмякоски, Рюйти, Саари.
США
Мужчины: Хагенбух, Кеттерсон, Макмаллен, Огден, Шунмейкер, Шумахер, Уондерс, Янг.
Женщины: Бреннан, Диггинс, Йортберг, Крамер, Керн, Маккейб, Смит, Свирбул.
ФРАНЦИЯ
Мужчины: Жюв, Шанава, Шаппаз, Лапалю, Лапьер, Шели, Делож, Ловера.
Женщины: Клодель, Перри, Галь, Пьеррель, Дидьерлоран, Гайяр, Панье.
ИТАЛИЯ
Мужчины: Барп, Каролло, Грац, Мочеллини, Пеллегрино, Дапра.
Женщины: Кассоль, Комарелла, Ганц, Де Мартин Пинтер, Джизмонди, Монсорно, Мартина Ди Чента.
ГЕРМАНИЯ
Мужчины: Бруггер, Фридрих Мох, Якоб Мох, Ноц, Штёльбен.
Женщины: Финк, Гиммлер, Хенниг Дётцлер, Хоффманн, Крель, Ридзек, Зауэрбрай.
Результат - 8е место и 5 минут проигрыша Крупицкой.
Больше не бегала длинее 20 км.
Сокращение скиатлона ударило по Нисканену дубиной , с маленьких шансов теперь шансов 0, оторваться на классике почти нет шансов на 10 км а на коньке он не силен.
Ну естественно 10 км коньком Иво побежит только если хочет в 20ку попасть.
Коммандник тоже коньком, ну и спринт там уже много талантливых ребят есть Вуоринен, Моулайеен, Лиекари и Мяки.
Начинается...