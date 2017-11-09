Алексей Петухов: «Буду бороться до конца. Это война, которую мы обязаны выиграть»
Российский лыжник Алексей Петухов прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненной дисквалификации в связи с нарушением антидопинговых правил в Сочи-2014.
«Слова подбирать сложно, хочется сказать многое в очень ненормативной лексике, но я буду бороться до конца.
Это нарушение всех прав человека. У меня была еще надежда на справедливое решение Освальда, который смотрел мне в глаза. Мои слова «Бог вам судья» не были услышаны. Это война, которую мы обязаны выиграть», – написал Петухов.
На Олимпиаде в Сочи Петухов стал 8-м в коньковом спринте. Результат лыжника будет аннулирован.
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