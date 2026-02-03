Михаил Дегтярев: «Невозможность для российских спортсменов представлять свою страну является политической дискриминацией по национальному признаку»

Дегтярев: невозможность спортсменам представлять РФ – политическая дискриминация.

Министр спорта Михаил Дегтярев отметил дискриминацию в отношении российских спортсменов.

«Невозможность для российских спортсменов представлять свою страну является политической дискриминацией по национальному признаку и нарушением Олимпийской хартии», – заявил Дегтярев в интервью японскому агентству Kyodo.

Министр назвал «возмутительным и создающим неприемлемый прецедент» запрет на участие в олимпийских отборочных соревнованиях тем спортсменам, которые получили нейтральный статус.