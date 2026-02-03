  • Спортс
Михаил Дегтярев: «Невозможность для российских спортсменов представлять свою страну является политической дискриминацией по национальному признаку»

Министр спорта Михаил Дегтярев отметил дискриминацию в отношении российских спортсменов.

«Невозможность для российских спортсменов представлять свою страну является политической дискриминацией по национальному признаку и нарушением Олимпийской хартии», – заявил Дегтярев в интервью  японскому агентству Kyodo.

Министр назвал «возмутительным и создающим неприемлемый прецедент» запрет на участие в олимпийских отборочных соревнованиях тем спортсменам, которые получили нейтральный статус.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
Кто там из предбанника лопочет об олимпийской хартии?
"Пони бегают по кругу"...
Что изменится от того, что министр Дегтярев в очередной раз повторит это для внутренней аудитории?
Решать вопросы надо в МОК и международных федерациях. Он же министр, вот пусть и общается на этом уровне.
Ответ Olga.t
"Пони бегают по кругу"... Что изменится от того, что министр Дегтярев в очередной раз повторит это для внутренней аудитории? Решать вопросы надо в МОК и международных федерациях. Он же министр, вот пусть и общается на этом уровне.
Комментарий скрыт
Ответ Redaries
Комментарий скрыт
Дегтярев может обсуждать вопросы только на своём уровне. Если конечно такая задача есть, а не просто посветиться в общественном поле.
Не вижу смысла в его болтовне "для народа".
В голове у него вместо мозга работал механический органчик, способный выдавать всего две фразы — «Разорю!» и «Не потерплю!».
Если даже ещё 100 раз Дегтярев это произнесет, то все-равно ничего не изменится. Одна болтовня вместо действий
да при чем тут национальный признак, не понимаю нас забанили, а за политические действия власти РФ.
ну правильно
остается только попердывать из кабинета
И что? Болтовня ради болтовни.
Его что на ОИ не пригласили? Или его мишку отменили?
Этот типа министр - типичный болтолог-обиженка, абсолютно бездействующий и в полное удовольствие протирающий свои штаны в кабинете... Короче, дядька-банщик (но уже без банного веника в руках) тупо отматывает свой срок на посту, на который его запихнули, дабы по методичкам наштампованные возмущения накаркивал везде и всем - вот тем же японцам, как сейчас, например...
Ответ Сергей Горшт
Этот типа министр - типичный болтолог-обиженка, абсолютно бездействующий и в полное удовольствие протирающий свои штаны в кабинете... Короче, дядька-банщик (но уже без банного веника в руках) тупо отматывает свой срок на посту, на который его запихнули, дабы по методичкам наштампованные возмущения накаркивал везде и всем - вот тем же японцам, как сейчас, например...
В правительстве есть разделение министерских портфелей по фракциям в Госдуме. ЛДПР просили свою квоту, решили дать спорт, т.к. в ближайшее время спорт только для внутреннего потребления. Серьезные портфели этим клоунам никто не доверяет. Жириновский хоть был умный, а эти Слуцкий и Дегтярев как имбецилы. Но куда деваться - квоты!
...и заплакал
Лыжи в Telegram
