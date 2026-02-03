Михаил Дегтярев: «Невозможность для российских спортсменов представлять свою страну является политической дискриминацией по национальному признаку»
Дегтярев: невозможность спортсменам представлять РФ – политическая дискриминация.
Министр спорта Михаил Дегтярев отметил дискриминацию в отношении российских спортсменов.
«Невозможность для российских спортсменов представлять свою страну является политической дискриминацией по национальному признаку и нарушением Олимпийской хартии», – заявил Дегтярев в интервью японскому агентству Kyodo.
Министр назвал «возмутительным и создающим неприемлемый прецедент» запрет на участие в олимпийских отборочных соревнованиях тем спортсменам, которые получили нейтральный статус.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
Что изменится от того, что министр Дегтярев в очередной раз повторит это для внутренней аудитории?
Решать вопросы надо в МОК и международных федерациях. Он же министр, вот пусть и общается на этом уровне.
Не вижу смысла в его болтовне "для народа".
остается только попердывать из кабинета