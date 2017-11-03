«Р-Спорт»: число россиян, по которым МОК ведет расследование, возросло с 28 до 35

Международный олимпийский комитет (МОК) ведет расследование по 35 российским спортсменам в связи с возможными нарушениями антидопинговых правил в Сочи-2014, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«На сегодняшний день порядка 35 человек – то есть, это число уже превышает то первоначальное количество, о котором было заявлено, – 28. И это еще не конец.

Возможно, расследование будет продолжаться дальше, если МОК сочтет нужным. Присутствие спортсменов по желанию. Как правило, те спортсмены, которые не задействованы в подготовке и соревнованиях, приезжают и присутствуют», – рассказал источник.

На этой неделе комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Россия была лишена двух медалей – серебра мужской эстафеты 4х10 км, а также золота в коньковом марафоне, где первым был Легков.

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