Расписание слушаний МОК по делам российских спортсменов. Биатлон – 27 ноября
Независимая комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшаяся перепроверкой допинг-проб россиян с Сочи-2014, планирует проводить слушания по делам российских спортсменов каждый понедельник.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на информацию, не опровергнутую пресс-службой Международного олимпийского комитета (МОК).
Расписание слушаний МОК
6 ноября — дела скелетонистов;
13 и 20 ноября — дела участниц сборной России по хоккею;
27 ноября — дела двух российских биатлонисток, которые уже завершили карьеры.
Ранее сообщалось о том, что комиссия Освальда опубликовала решение по делу российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Спортсмены были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, а их результаты Сочи-2014 аннулированы.
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