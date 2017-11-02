Расписание слушаний МОК по делам российских спортсменов. Биатлон – 27 ноября

Независимая комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшаяся перепроверкой допинг-проб россиян с Сочи-2014, планирует проводить слушания по делам российских спортсменов каждый понедельник.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на информацию, не опровергнутую пресс-службой Международного олимпийского комитета (МОК).

Расписание слушаний МОК

6 ноября — дела скелетонистов;

13 и 20 ноября — дела участниц сборной России по хоккею;

27 ноября — дела двух российских биатлонисток, которые уже завершили карьеры.

Ранее сообщалось о том, что комиссия Освальда опубликовала решение по делу российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Спортсмены были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, а их результаты Сочи-2014 аннулированы.

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