Адвокат Легкова: «Надеялись, что будут учитываться только юридические аргументы, а не политические»

Кристоф Вишеманн, адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать спортсменов за нарушение антидопинговых правил в Сочи-2014.

– Я очень разочарован. Слушания проходили честно, у нас была возможность высказаться. Но с самого начала у меня было впечатление, что они предвзяты. Что эти люди были уверены в конечном результате еще до того, как мы начали обсуждение.

Были уверены, что все доказательства против нас очень и очень слабые. Мы надеялись, что в расчет будут приниматься только юридические аргументы, а не политические.

– У одного из ваших спортсменов вообще не было обнаружено на пробах следов вскрытия. За что тогда его дисквалифицировали?

– Этому нет объяснения. Такое невозможно понять и принять. Это решение настоящий скандал, иначе не назовешь.

Доказательства вскрытия проб есть всего у 22 процентов спортсменов из «Дюшес-листа», которым оперирует Родченков. В то же время, есть спортсмены, не упоминавшиеся ни в одном из его списков, но имеющие царапины на пробах.

То есть прямой связи между «Дюшес-листом» и манипуляциями не существует. Невозможно использовать его как юридический аргумент, просто нельзя! Это глупость какая-то.

– Как вы оцените шансы Легкова и Белова на успех в CAS?

– У нас уже был опыт с CAS, когда в нашем деле разобрались блестяще. На мой взгляд, арбитры тогда продемонстрировали свою полную независимость от кого-либо.

И кстати, приняли решение, что не существует весомых доказательств для признания виновным кого-либо из спортсменов. Вопреки этому, МОК поступил иначе. Я надеюсь, в CAS справедливость восторжествует.

– Формально, у Легкова и Белова вчера закончилось временное отстранение. Международная федерация (FIS) успеет их дисквалифицировать до начала Кубка мира?

– Думаю, федерация проведет свои слушания до того, как Кубок мира стартует. А дальше уже они сами будут решать, смогут спортсмены стартовать или нет.

– Ваш прогноз: Легков и Белов получат от FIS два, четыре года дисквалификации, или даже больше?

– Я не жду никакой дисквалификации ни для одного из них. Потому что ребята ни в чем не виноваты. И это правда, – сказал Вишеманн.

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