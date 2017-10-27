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    Адвокат Легкова и Белова: «Все пробы лыжников без следов вскрытия»

    Теги Сочи-2014 допинг сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Евгений Белов

    Адвокат Кристоф Вишеманн поделился информацией о результатах исследования проб, взятых у российских лыжников Евгения Белова и Александра Легкова на Олимпиаде в Сочи.

    Промежуточные выводы, по информации Вишеманна, по паре Легков — Белов (фамилии не уточняются) выглядят следующим образом:

    — все пробы абсолютно чистые без следов вскрытия;

    — в категорию «защищенных» (то есть якобы вскрытых) попала только одна из трех сданных проб.

    Также Вишеманн сообщает, что у двух третей проб спортсменов из «Дюшес-листа» царапин нет и эти люди чисты. В то же время, есть спортсмены не из «Дюшес-листа», у кого царапины были обнаружены.

    Напомним, Легков и Белов отбывают дисквалификацию, которую получили в декабре прошлого года на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В мае спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию российских лыжников, продлив их отстранение до конца октября.

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