Адвокат Легкова и Белова: «Все пробы лыжников без следов вскрытия»

Адвокат Кристоф Вишеманн поделился информацией о результатах исследования проб, взятых у российских лыжников Евгения Белова и Александра Легкова на Олимпиаде в Сочи.

Промежуточные выводы, по информации Вишеманна, по паре Легков — Белов (фамилии не уточняются) выглядят следующим образом:

— все пробы абсолютно чистые без следов вскрытия;

— в категорию «защищенных» (то есть якобы вскрытых) попала только одна из трех сданных проб.

Также Вишеманн сообщает, что у двух третей проб спортсменов из «Дюшес-листа» царапин нет и эти люди чисты. В то же время, есть спортсмены не из «Дюшес-листа», у кого царапины были обнаружены.

Напомним, Легков и Белов отбывают дисквалификацию, которую получили в декабре прошлого года на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В мае спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию российских лыжников, продлив их отстранение до конца октября.