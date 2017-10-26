Президент Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США призвал отстранить Россию от Игр-2018

Президент Ассоциации лыжного спорта и сноуборда США (USSA) Тайгер Шоу призвал запретить российским атлетам выступать под национальным флагом.

«Мы не можем позволить конкурировать стране после того, как было доказано, что более 1000 ее спортсменов открыто обманывали систему в течение многих лет.

Что, черт возьми, мы делаем? Чистые атлеты должны встать и потребовать справедливости. Россию нужно отстранить, и пускай спортсмены из России соревнуются под нейтральным флагом, если они чисты и смогут это доказать

Многие говорят: США пытается изолировать Россию для того, чтобы потом выиграть больше медалей. Мы хотим, чтобы чистые спортсмены могли соревноваться, но также мы хотим, чтобы Россию вышвырнули. И этого же хотят еще 36 стран. Этого потребовали 36 других антидопинговых организаций. Какое большинство вам еще нужно?», – сказал Шоу.

Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?