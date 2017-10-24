НОК Великобритании призвал МОК поторопиться с вынесением решения по пробам россиян с Сочи-2014

Британская олимпийская ассоциация (BOA) призвала как можно скорее вынести решение по российским спортсменам, упомянутым в докладе Ричарда Макларена о допинге в Сочи-2014.

Напомним, что Международный олимпийской комитет (МОК) создал две независимые комиссии после выхода в свет доклада Макларена о допинге в российском спорте.

Комиссия под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг проб участников Сочи-2014, комиссия Самуэля Шмида расследует причастность Минспорта России к допинговой системе, которая, возможно, существовала в стране.

Ранее глава НОК Канады Триша Смит призвала временно отстранить Россию, независимо от того, завершена ли работа комиссий.

«Мы признаем важность той работы, которую выполняют комиссии МОК, но считаем, что эти вопросы, в том числе вопрос о санкциях за доказанные нарушения правил, должны быть решены как можно скорее до старта Олимпиады в Пхенчхане.

Подготовка и выступление спортсменов и НОК разных стран не должны быть омрачены спорами о том, могут ли участвовать в Играх атлеты, подозревающиеся в нарушении антидопинговых правил», – сказал исполнительный директор BOA Билл Суини.

Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?