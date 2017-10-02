Новая форма лыжной сборной России – бордовая. А раньше была синей

Представлена форма, в которой российские лыжники будут выступать в сезоне-2017/18.

Соревновательный комбинезон выполнен в бордовом цвете с оранжевыми элементами, тренировочная куртка также будет оранжевой, брюки – бордовыми.

ФОТО – сайт ФЛГР

Раньше форма сборной России по лыжным гонкам была синего цвета с вкраплением красных оттекнков.

ФОТО – инстаграм Глеба Ретивых