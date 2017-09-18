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    Врач сборной России по лыжам: «Искать допинг у нас бесполезно – никто ничего не употреблял»

    Теги допинг сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Максим Вылегжанин Владимир Гардер Григорий Родченков

    Врач сборной России по лыжным гонкам Владимир Гардер прокомментировал ситуацию с отстранением шести российских лыжников на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в стране.

    «Мы изначально в национальной дружине даже не допускали использования ничего запрещенного. Обидно, когда все тиражируют мнение Григория Родченкова, на которого заведено уголовное дело, а не спрашивают у тех, кто напрямую работает с атлетами. Я ручаюсь за лыжников, с которыми работаю. Искать бесполезно – никто ничего не употреблял. Мы это сразу четко знали.

    Обидно, что пострадали в ситуации невиновные спортсмены. Нам решили выбить почву из-под ног, дать под дых. Убрали ведь лидеров – Вылегжанина, Легкова… Это – великие чемпионы, которых лишили чемпионат мира 2017 года. Их семьи недополучили доход, который спортсмены могли заработать. Думаю, бумерангом все вернется к тем, кто затеял этот абсурд.

    Кто и почему решил искать в лыжной сборной России, где с 2010 года нет ни одного случая допинга? В чем виноваты спортсмены, которые чисто, на своем здоровье много лет выигрывали у соперников из других стран, которым выдаются терапевтические исключения. Этот искусственный скандал не имеет отношения к лыжным гонкам. Какие-то закулисные игры. Верю, что все закончится благополучно», – рассказал Гардер.

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