Врач сборной России по лыжам: «Искать допинг у нас бесполезно – никто ничего не употреблял»

Врач сборной России по лыжным гонкам Владимир Гардер прокомментировал ситуацию с отстранением шести российских лыжников на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в стране.

«Мы изначально в национальной дружине даже не допускали использования ничего запрещенного. Обидно, когда все тиражируют мнение Григория Родченкова, на которого заведено уголовное дело, а не спрашивают у тех, кто напрямую работает с атлетами. Я ручаюсь за лыжников, с которыми работаю. Искать бесполезно – никто ничего не употреблял. Мы это сразу четко знали.

Обидно, что пострадали в ситуации невиновные спортсмены. Нам решили выбить почву из-под ног, дать под дых. Убрали ведь лидеров – Вылегжанина, Легкова… Это – великие чемпионы, которых лишили чемпионат мира 2017 года. Их семьи недополучили доход, который спортсмены могли заработать. Думаю, бумерангом все вернется к тем, кто затеял этот абсурд.

Кто и почему решил искать в лыжной сборной России, где с 2010 года нет ни одного случая допинга? В чем виноваты спортсмены, которые чисто, на своем здоровье много лет выигрывали у соперников из других стран, которым выдаются терапевтические исключения. Этот искусственный скандал не имеет отношения к лыжным гонкам. Какие-то закулисные игры. Верю, что все закончится благополучно», – рассказал Гардер.