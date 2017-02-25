Чемпион мира в скиатлоне Сергей Устюгов рассказал, что в его планы на чемпионате мира в Лахти входит участие в командном спринте и эстафете.

«Мы с тренером пришли к такому решению. Поэтому скиатлон был моим шансом на индивидуальное золото.

– Так что никакой дуэли с Нортугом в марафоне не будет?

– Посмотрим. Думаю, что Петтер на правильном пути и будет в хорошей форме, когда вернется в Лахти. По плану я не бегу марафон, но посмотрим, как будет держаться форма и будет ли это актуально», – отметил Устюгов.

Русский феномен. Такого в лыжах не было никогда