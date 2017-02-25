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    ЧМ-2017. Устюгов планирует выступить только в командном спринте и эстафете

    Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Петтер Нортуг Сергей Устюгов

    Чемпион мира в скиатлоне Сергей Устюгов рассказал, что в его планы на чемпионате мира в Лахти входит участие в командном спринте и эстафете.

    «Мы с тренером пришли к такому решению. Поэтому скиатлон был моим шансом на индивидуальное золото.

    – Так что никакой дуэли с Нортугом в марафоне не будет?

    – Посмотрим. Думаю, что Петтер на правильном пути и будет в хорошей форме, когда вернется в Лахти. По плану я не бегу марафон, но посмотрим, как будет держаться форма и будет ли это актуально», – отметил Устюгов.

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