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    Апелляции Петухова, Вылегжанина, Ивановой и Шаповаловой на отстранения отклонены

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Евгения Шаповалова FIS Юлия Иванова Максим Вылегжанин Алексей Петухов Ричард Макларен

    Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отклонила апелляции четырех российских лыжников на временное отстранение в связи с обвинениями в использовании допинга в Сочи-2014.

    Антидопинговый комитет FIS оставил решение в силе в отношении Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой, сообщается в пресс-релизе организации.

    Спортсмены могут подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

    Напомним, что ранее аналогичное решение было принято по Александру Легкову и Евгению Белову.

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