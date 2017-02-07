Апелляции Петухова, Вылегжанина, Ивановой и Шаповаловой на отстранения отклонены

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) отклонила апелляции четырех российских лыжников на временное отстранение в связи с обвинениями в использовании допинга в Сочи-2014.

Антидопинговый комитет FIS оставил решение в силе в отношении Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой, сообщается в пресс-релизе организации.

Спортсмены могут подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, что ранее аналогичное решение было принято по Александру Легкову и Евгению Белову.