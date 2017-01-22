Горные лыжи. Кубок мира. Хорошилов занял третье место в слаломе
Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял 3-е место в слаломе на этапе Кубка мира в Кицбюэлье. Победу одержал австриец Марсель Хиршер.
Горные лыжи
Кубок мира
Кицбюэль, Австрия
Мужчины
Слалом
1. Марсель Хиршер (Австрия) – 1.45,23
2. Дэвид Райдинг (Великобритания) – 0,76
3. Александр Хорошилов (Россия) – 1,11
4. Лейф Кристиан Хауген (Норвегия) – 1,15
5. Даниэль Юле (Швейцария) – 1,61
6. Феликс Нойройтер (Германия) – 1,88...
Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – не финишировал в первой попытке.
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