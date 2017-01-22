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    Горные лыжи. Кубок мира. Хорошилов занял третье место в слаломе

    Теги Кубок мира результаты горные лыжи сборная Австрии сборная России (горные лыжи) Александр Хорошилов слалом Марсель Хиршер Феликс Нойройтер сборная Великобритании Хенрик Кристофферсен сборная Норвегии (горные лыжи) Даниэль Юле Лейф Кристиан Хауген

    Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял 3-е место в слаломе на этапе Кубка мира в Кицбюэлье. Победу одержал австриец Марсель Хиршер.

    Горные лыжи

    Кубок мира

    Кицбюэль, Австрия

    Мужчины

    Слалом

    1. Марсель Хиршер (Австрия) – 1.45,23
    2. Дэвид Райдинг (Великобритания) – 0,76
    3. Александр Хорошилов (Россия) – 1,11
    4. Лейф Кристиан Хауген (Норвегия) – 1,15
    5. Даниэль Юле (Швейцария) – 1,61
    6. Феликс Нойройтер (Германия) – 1,88...

    Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – не финишировал в первой попытке.

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