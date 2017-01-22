Российский горнолыжник Александр Хорошилов занял 3-е место в слаломе на этапе Кубка мира в Кицбюэлье. Победу одержал австриец Марсель Хиршер.

Горные лыжи

Кубок мира

Кицбюэль, Австрия

Мужчины

Слалом

1. Марсель Хиршер (Австрия) – 1.45,23

2. Дэвид Райдинг (Великобритания) – 0,76

3. Александр Хорошилов (Россия) – 1,11

4. Лейф Кристиан Хауген (Норвегия) – 1,15

5. Даниэль Юле (Швейцария) – 1,61

6. Феликс Нойройтер (Германия) – 1,88...

Хенрик Кристофферсен (Норвегия) – не финишировал в первой попытке.