Вылегжанин, Легков, Белов и Петухов отстранены от соревнований из-за подозрений в применении допинга

Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов отстранены от соревнований из-за подозрений в применении допинга.

«Да, к сожалению, Легков, Вылегжанин и Белов не попали в состав по причине временного отстранения от соревнований под эгидой FIS», – сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Напомним, что ранее FIS сообщила об отстранении шести российских спортсменов из-за информации из второй части доклада Ричарда Макларена. Ранее стало известно, что двумя лыжницами из этих шести спортсменов являются Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

«Шестым лыжником, временно отстраненным от соревнований, является Алексей Петухов», – добавила Вяльбе.

Легков, Вылегжанин и Белов были включены в состав команды на «Тур де Ски».