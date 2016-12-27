Вылегжанин, Легков, Белов и Петухов отстранены от соревнований из-за подозрений в применении допинга
Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов отстранены от соревнований из-за подозрений в применении допинга.
«Да, к сожалению, Легков, Вылегжанин и Белов не попали в состав по причине временного отстранения от соревнований под эгидой FIS», – сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Напомним, что ранее FIS сообщила об отстранении шести российских спортсменов из-за информации из второй части доклада Ричарда Макларена. Ранее стало известно, что двумя лыжницами из этих шести спортсменов являются Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.
«Шестым лыжником, временно отстраненным от соревнований, является Алексей Петухов», – добавила Вяльбе.
Легков, Вылегжанин и Белов были включены в состав команды на «Тур де Ски».
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