Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Вылегжанин, Легков, Белов и Петухов отстранены от соревнований из-за подозрений в применении допинга

    Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Максим Вылегжанин Елена Вяльбе Алексей Петухов Ричард Макларен Евгений Белов

    Российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов и Алексей Петухов отстранены от соревнований из-за подозрений в применении допинга.

    «Да, к сожалению, Легков, Вылегжанин и Белов не попали в состав по причине временного отстранения от соревнований под эгидой FIS», – сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

    Напомним, что ранее FIS сообщила об отстранении шести российских спортсменов из-за информации из второй части доклада Ричарда Макларена. Ранее стало известно, что двумя лыжницами из этих шести спортсменов являются Юлия Иванова и Евгения Шаповалова.

    «Шестым лыжником, временно отстраненным от соревнований, является Алексей Петухов», – добавила Вяльбе.

    Легков, Вылегжанин и Белов были включены в состав команды на «Тур де Ски».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться