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    Кубок мира. Кулижников и Юсков победили, Кузнецов, Голикова, Шихова – 3-и, другие результаты

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    Российский конькобежец Павел Кулижников на этапе Кубка мира в немецком Эрфурте одержал победу на дистанции 500 м, Денис Юсков был сильнейшим на 1500 м. Артем Кузнецов и Ангелина Голикова стали третьими на 500-метровках, на 1000 м бронзу взяла Екатерина Шихова.

    Конькобежный спорт

    Кубок мира

    Эрфурт, Германия

    Мужчины

    500 м

    1. Павел Кулижников (Россия) – 35,03
    2. Михел Мюлдер (Голландия) – 0,05
    3. Артем Кузнецов (Россия) – 0,07…
    7. Алексей Есин (Россия) – 0,09…
    11. Руслан Мурашов (Россия) – 0,28

    1500 м

    1. Денис Юсков (Россия) – 1.45,33
    2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 0,43
    3. Марсель Боскер (Голландия) – 0,95...
    13. Сергей Трофимов (Россия) – 2,56...
    15. Сергей Грязцов     (Россия) – 2,63

    Женщины

    500 м

    1. Каролина Эрбанова (Чехия) – 37,82
    2. Ванесса Херцог (Австрия) – 0,10
    3. Ангелина Голикова (Россия) – 0,28
    4. Ольга Фаткулина (Россия) – 0,32…
    8. Екатерина Шихова (Россия) – 0,85…
    15. Елизавета Казелина (Россия) – 1,39

    1000 м

    1. Йориен тер Морс (Голландия) – 1.15,20
    2. Маррит Леенстра (Голландия) – 0,35
    3. Екатерина Шихова (Россия) – 0,71…
    8. Ольга Фаткулина (Россия) – 1,31
    9. Ангелина Голикова (Россия) – 1,50…
    12. Елизавета Казелина (Россия) – 1,74

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