Кубок мира. Кулижников и Юсков победили, Кузнецов, Голикова, Шихова – 3-и, другие результаты

Российский конькобежец Павел Кулижников на этапе Кубка мира в немецком Эрфурте одержал победу на дистанции 500 м, Денис Юсков был сильнейшим на 1500 м. Артем Кузнецов и Ангелина Голикова стали третьими на 500-метровках, на 1000 м бронзу взяла Екатерина Шихова.
Конькобежный спорт
Кубок мира
Эрфурт, Германия
Мужчины
500 м
1. Павел Кулижников (Россия) – 35,03
2. Михел Мюлдер (Голландия) – 0,05
3. Артем Кузнецов (Россия) – 0,07…
7. Алексей Есин (Россия) – 0,09…
11. Руслан Мурашов (Россия) – 0,28
1500 м
1. Денис Юсков (Россия) – 1.45,33
2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 0,43
3. Марсель Боскер (Голландия) – 0,95...
13. Сергей Трофимов (Россия) – 2,56...
15. Сергей Грязцов (Россия) – 2,63
Женщины
500 м
1. Каролина Эрбанова (Чехия) – 37,82
2. Ванесса Херцог (Австрия) – 0,10
3. Ангелина Голикова (Россия) – 0,28
4. Ольга Фаткулина (Россия) – 0,32…
8. Екатерина Шихова (Россия) – 0,85…
15. Елизавета Казелина (Россия) – 1,39
1000 м
1. Йориен тер Морс (Голландия) – 1.15,20
2. Маррит Леенстра (Голландия) – 0,35
3. Екатерина Шихова (Россия) – 0,71…
8. Ольга Фаткулина (Россия) – 1,31
9. Ангелина Голикова (Россия) – 1,50…
12. Елизавета Казелина (Россия) – 1,74
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