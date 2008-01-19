Кубок мира. Кулижников и Юсков победили, Кузнецов, Голикова, Шихова – 3-и, другие результаты

Российский конькобежец Павел Кулижников на этапе Кубка мира в немецком Эрфурте одержал победу на дистанции 500 м, Денис Юсков был сильнейшим на 1500 м. Артем Кузнецов и Ангелина Голикова стали третьими на 500-метровках, на 1000 м бронзу взяла Екатерина Шихова.

Конькобежный спорт

Кубок мира

Эрфурт, Германия

Мужчины

500 м

1. Павел Кулижников (Россия) – 35,03

2. Михел Мюлдер (Голландия) – 0,05

3. Артем Кузнецов (Россия) – 0,07…

7. Алексей Есин (Россия) – 0,09…

11. Руслан Мурашов (Россия) – 0,28

1500 м

1. Денис Юсков (Россия) – 1.45,33

2. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия) – 0,43

3. Марсель Боскер (Голландия) – 0,95...

13. Сергей Трофимов (Россия) – 2,56...

15. Сергей Грязцов (Россия) – 2,63

Женщины

500 м

1. Каролина Эрбанова (Чехия) – 37,82

2. Ванесса Херцог (Австрия) – 0,10

3. Ангелина Голикова (Россия) – 0,28

4. Ольга Фаткулина (Россия) – 0,32…

8. Екатерина Шихова (Россия) – 0,85…

15. Елизавета Казелина (Россия) – 1,39

1000 м

1. Йориен тер Морс (Голландия) – 1.15,20

2. Маррит Леенстра (Голландия) – 0,35

3. Екатерина Шихова (Россия) – 0,71…

8. Ольга Фаткулина (Россия) – 1,31

9. Ангелина Голикова (Россия) – 1,50…

12. Елизавета Казелина (Россия) – 1,74