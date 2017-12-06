Виктор Ан: «Буду выступать в Пхенчхане как нейтральный атлет, если Россия не бойкотирует Олимпиаду»
Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, выступающий за Россию, намерен выступить на Играх-2018 в Пхенчхане.
«Если Россия не будет бойкотировать Олимпиаду, я поеду на нее в качестве нейтрального атлета.
Я четыре года готовился к этому и не могу просто взять и сдаться», – сказал Ан.
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