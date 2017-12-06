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    Виктор Ан: «Буду выступать в Пхенчхане как нейтральный атлет, если Россия не бойкотирует Олимпиаду»

    Теги Пхенчхан-2018 сборная России (шорт-трек) Виктор Ан

    Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, выступающий за Россию, намерен выступить на Играх-2018 в Пхенчхане.

    «Если Россия не будет бойкотировать Олимпиаду, я поеду на нее в качестве нейтрального атлета.

    Я четыре года готовился к этому и не могу просто взять и сдаться», – сказал Ан.

    Опрос

    Нужно ли русским спортсменам ехать на Олимпиаду-2018?

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    • Да
      55%
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      45%

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