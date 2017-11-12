Кубок мира. Кулижников и женская сборная России победили с мировыми рекордами, Воронина – 2-я
Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл дистанцию 1000 м с мировым рекордом на равнине на этапе Кубка мира в голландском Херенвене.
Предыдущий мировой рекорд, установленный в 2016 году, также принадлежал Кулижникову.
Женская сборная России выиграла командный спринт, побив мировой рекорд двухгодичной давности.
Кубок мира
Херенвен, Голландия
Мужчины
1000 м
1. Павел Кулижников (Россия) – 1.07,97
2. Кай Вербей (Голландия) – 1.08,12
3. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 1.08,28
4. Денис Юсков (Россия) – 1.08,55...
11. Алексей Есин (Россия) – 1.09,30
Командный спринт
1. Канада – 1.19,55
2. Норвегия – 1.20,00
3. Россия (Артем Кузнецов, Руслан Мурашов, Алексей Есин) – 1.20,94
Женщины
3000 м
1. Антуанетта де Йонг (Голландия) – 4.03,53
2. Наталья Воронина (Россия) – 4.04,00
3. Ивани Блондин (Канада) – 4.04,16...
8. Анна Юракова (Россия) – 4.05,91...
15. Виктория Филюшкина (Россия) – 4.14,39
Командный спринт
1. Россия (Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Елизавета Казелина, Екатерина Шихова) – 1.26,62
2. Норвегия
3. Южная Корея
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