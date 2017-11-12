Кубок мира. Кулижников и женская сборная России победили с мировыми рекордами, Воронина – 2-я

Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл дистанцию 1000 м с мировым рекордом на равнине на этапе Кубка мира в голландском Херенвене.

Предыдущий мировой рекорд, установленный в 2016 году, также принадлежал Кулижникову.

Женская сборная России выиграла командный спринт, побив мировой рекорд двухгодичной давности.

Кубок мира

Херенвен, Голландия

Мужчины

1000 м

1. Павел Кулижников (Россия) – 1.07,97

2. Кай Вербей (Голландия) – 1.08,12

3. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 1.08,28

4. Денис Юсков (Россия) – 1.08,55...

11. Алексей Есин (Россия) – 1.09,30

Командный спринт

1. Канада – 1.19,55

2. Норвегия – 1.20,00

3. Россия (Артем Кузнецов, Руслан Мурашов, Алексей Есин) – 1.20,94

Женщины

3000 м

1. Антуанетта де Йонг (Голландия) – 4.03,53

2. Наталья Воронина (Россия) – 4.04,00

3. Ивани Блондин (Канада) – 4.04,16...

8. Анна Юракова (Россия) – 4.05,91...

15. Виктория Филюшкина (Россия) – 4.14,39

Командный спринт

1. Россия (Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Елизавета Казелина, Екатерина Шихова) – 1.26,62

2. Норвегия

3. Южная Корея