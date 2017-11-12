Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Кубок мира. Кулижников и женская сборная России победили с мировыми рекордами, Воронина – 2-я

    Теги сборная России (коньки) результаты Кубок мира Алексей Есин сборная России жен (коньки) Денис Юсков сборная Норвегии сборная Канады жен сборная Голландии сборная Голландии жен Екатерина Шихова Ольга Фаткулина сборная Норвегии жен сборная Южной Кореи жен сборная Канады Артем Кузнецов Павел Кулижников Виктория Филюшкина Ангелина Голикова Антуаннета Де Йонг Руслан Мурашов Наталья Воронина Елизавета Казелина Анна Юракова Ивани Блондин Кай Вербей Ховард Холмефьорд Лоренцен

    Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл дистанцию 1000 м с мировым рекордом на равнине на этапе Кубка мира в голландском Херенвене.

    Предыдущий мировой рекорд, установленный в 2016 году, также принадлежал Кулижникову.

    Женская сборная России выиграла командный спринт, побив мировой рекорд двухгодичной давности.

    Кубок мира

    Херенвен, Голландия

    Мужчины

    1000 м

    1. Павел Кулижников (Россия) – 1.07,97
    2. Кай Вербей (Голландия) – 1.08,12
    3. Ховард Лоренцен (Норвегия) – 1.08,28
    4. Денис Юсков (Россия) – 1.08,55...
    11. Алексей Есин (Россия) – 1.09,30

    Командный спринт

    1. Канада – 1.19,55
    2. Норвегия – 1.20,00
    3. Россия (Артем Кузнецов, Руслан Мурашов, Алексей Есин) – 1.20,94

    Женщины

    3000 м

    1. Антуанетта де Йонг (Голландия) – 4.03,53
    2. Наталья Воронина (Россия) – 4.04,00
    3. Ивани Блондин (Канада) – 4.04,16...
    8. Анна Юракова (Россия) – 4.05,91...
    15. Виктория Филюшкина (Россия) – 4.14,39

    Командный спринт

    1. Россия (Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Елизавета Казелина, Екатерина Шихова) – 1.26,62
    2. Норвегия
    3. Южная Корея

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться