Директор по развитию Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Селеменев заявил, что организация удивлена отсутствию в сетке вещания телеканала стыкового матча чемпионата мира между женскими сборными России и Польши.

Матч пройдет 9 июня в Астрахани, ответная встреча состоится 15 июня польском Кошалине. Также 14 и 17 июня свои матчи в рамках отбора к чемпионату Европы проведет мужская сборная России.

Телеканал «Матч! Арена» покажет все встречи, кроме матча 9 июня.

«Мы удивлены, так как были в полной уверенности, что «Матч ТВ» покажет все четыре матча сборных России. Об этом была предварительная договоренность, ведь это ключевые матчи национальных команд в отборочном цикле.

Телеправа на домашнюю игру с Польшей в Астрахани 9 июня также были отданы «Матч ТВ», как и на другие три матча.

Причем мы недоумеваем отсутствием трансляции даже в повторе, хотя бы утром, когда в эфире сейчас стоят фильм «Поймай меня, если сможешь» и повтор футбольного матча Латвия – Португалия», – сказал Селеменев.