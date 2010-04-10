Семен Павличенко: «Брат Демченко рассыпал порошок по трассе перед моим заездом на чемпионате России»

Российский саночник Семен Павличенко рассказал о конфликте, произошедшем между ним и главным тренером сборной России Альбертом Демченко на Олимпийских играх в Пхенчхане.

— С каким инвентарем вы приехали на тренировочный сбор в Корею?

— Взял двое саней: Демченко и Бурмистрова (личный тренер Павличенко – Sports.ru). Приезжаем в Пхенчхан, Альберт говорит: «Ну что, мы определились в пользу моих саней?» Отвечаю: «Не мы определились, а ты». В итоге он меня уговорил. Но я тогда уточнил, что всё равно протестирую свой комплект. Дальше началось самое интересное.

За два дня до заезда слышу в коридоре разговор Альберта с братом: «Сейчас Семен протестирует свои сани, и если они поедут хорошо, отдадим их либо Вике Демченко, либо Ромке Репилову». Еще раз повторюсь: против Репилова и Виктории лично я ничего не имею. Они заложники ситуации.

— Как вы отреагировали?

— Пошел на хитрость. Аккуратно содрал немного краски и закрасил это место черным лаком, чтоб не бросалось в глаза. После тренировки сказал Альберту: «Твои едут хорошо, но давай их немного доработаем». Он согласился, и я оставил ему их.

На следующий день забираю, достаю из чехла — а там другие, без моей метки. Альберт приходит на старт после первого заезда, прошу его объяснить ситуацию. Он говорит: «Ты что, это же твои сани!». Я не упомянул про метку, но сказал, что меня не обманешь. Он все понял, засмеялся: «Ой, забыл сказать — они тебе не подходят». Это какой я, получается, офигенный спортсмен, если показываю быстрое время на санях, которые мне не подходят. А ведь до этого Альберт утверждал, что они подо мной хорошо катят. В результате я проиграл достаточно много ребятам, плюс сани Бурмистрова не настроил.

— Вам их вернули?

— Да, успел до этого инцидента украдкой провести несколько заездов, сани вели себя непонятно. Не знал, чего от них ожидать. Времени, чтобы с ними поработать, не оставалось. Ехал на них от безысходности. Все остальные, включая те, которые Демченко подменил — он забрал. Осталось только барахло, которым я точно пользоваться не буду.

Сказал ему после этого: «Забирай все тогда, чего мелочиться?». А он отвечает: «О, Семен — Дед Мороз, подарки раздает». И это наш главный тренер. Менеджер команды звонит: «Ты чего санями разбрасываешься?». Оказалось, Альберт всем наплел, что я инвентарь раздаю. После этого он потерял уважение всей команды.

— У вас случались конфликты с Демченко, когда он сам был спортсменом?

— Был момент. Альберт выступал на чемпионате России-2016, но уже работал главным тренером. Его братья стояли вместе на старте. Жена Бурмистрова говорит: «О, собрались — сто процентов, сейчас что-то будет». Проходит первый заезд, Альберт проигрывает мне довольно много, занимает вторую позицию. Во втором заезде я стартую последним, передо мной Демченко.

После финиша на телефон приходит видеозапись: брат Альберта между первым и вторым виражами рассыпает какой-то порошок. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники трассы ходили туда и руками собирали его. В том заезде я проехал медленнее Демченко, но хватило запаса, чтобы выиграть.

— Показывали кому-то эту запись?

— Писали письмо в минспорт, но тему спустили на тормозах. Как-то Демченко обмолвился, что дружит с Колобковым. Видимо, поэтому. Я реально боюсь за свое здоровье. Уже ведь был инцидент, почти покушение на убийство. Хорошо, мне трассу посыпали порошком, а не кинули туда грабли. Теперь приходится закрывать сани на замок, – рассказал Павличенко.

Олимпиада-2018. Сани. Австриец Гляйршер выиграл золото, Репилов – 8-й, Павличенко – 14-й