Саночники Дарья Олесик и Павел Репилов стали шестыми на Кубке наций в Германии, Пересторонин – 7-й

Саночники Олесик и Репилов стали шестыми на Кубке наций в Германии.

Российская саночница Дарья Олесик заняла шестое место на этапе Кубка наций в Оберхофе (Германия). 

Турнир является квалификацией для спортсменов, которые не получили автоматические места на Кубке мира. 

Олесик 0,154 секунды уступила победительнице этапа немке Мелине Фишер (42,600). 

В мужских соревнованиях победу одержал украинец Андрей Мандзий (43,241). Россияне Павел Репилов (0,282) и Матвей Пересторонин (0,331) заняли шестое и седьмое места соответственно.

Все трое россиян квалифицировались на этап Кубка мира в Оберхофе, который пройдет 17-18 января. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoсборная России (сани)
Санный спорт
Дарья Олесик
Матвей Пересторонин
результаты
logoсборная России жен (сани)
Кубок мира по санному спорту
Павел Репилов
