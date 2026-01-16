Саночники Дарья Олесик и Павел Репилов стали шестыми на Кубке наций в Германии, Пересторонин – 7-й
Саночники Олесик и Репилов стали шестыми на Кубке наций в Германии.
Российская саночница Дарья Олесик заняла шестое место на этапе Кубка наций в Оберхофе (Германия).
Турнир является квалификацией для спортсменов, которые не получили автоматические места на Кубке мира.
Олесик 0,154 секунды уступила победительнице этапа немке Мелине Фишер (42,600).
В мужских соревнованиях победу одержал украинец Андрей Мандзий (43,241). Россияне Павел Репилов (0,282) и Матвей Пересторонин (0,331) заняли шестое и седьмое места соответственно.
Все трое россиян квалифицировались на этап Кубка мира в Оберхофе, который пройдет 17-18 января.
