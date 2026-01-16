Фролова заняла четвертое место на Кубке Европы по скелетону в Германии, Тюрина – 13-я, Феттель – 19-я
Скелетонистка Фролова стала 4-й на Кубке Европы в Германии.
Российская скелетонистка Алена Фролова заняла 4-е место на этапе Кубка Европы в немецком Винтерберге.
Победу одержала Марта Анджане из Латвии (1.56,15). Фролова уступила ей 0,82 секунды.
Россиянки Полина Тюрина (1,42), Виктория Феттель (1,82) и Полина Князева (2,37) показали 13-й, 19-й и 21-й результаты соответственно.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
