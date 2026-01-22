Саночник Пересторонин стал вторым на Кубке наций в Германии, Олесик – 4-я, Репилов – 8-й
Саночники Пересторонин занял второе место на Кубке наций в Оберхофе.
Российский саночник Матвей Пересторонин стал вторым на этапе Кубка наций в немецком Оберхофе.
Пересторонин 0,009 секунды победителю соревнований итальянцу Доминику Фишналлеру (42,772).
Еще один россиянин Павел Репилов финишировал восьмым с отставанием 0,200 секунды.
В женских соревнованиях победу одержала итальянка Сандра Робачер (41,853), россиянка Дарья Олесик заняла четвертое место, уступив 0,119 секунды.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
