Саночник Пересторонин стал вторым на Кубке наций в Германии, Олесик – 4-я, Репилов – 8-й

Саночники Пересторонин занял второе место на Кубке наций в Оберхофе.

Российский саночник Матвей Пересторонин стал вторым на этапе Кубка наций в немецком Оберхофе.

Пересторонин 0,009 секунды победителю соревнований итальянцу Доминику Фишналлеру (42,772).

Еще один россиянин Павел Репилов финишировал восьмым с отставанием 0,200 секунды.

В женских соревнованиях победу одержала итальянка Сандра Робачер (41,853), россиянка Дарья Олесик заняла четвертое место, уступив 0,119 секунды.