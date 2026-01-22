0

Саночник Пересторонин стал вторым на Кубке наций в Германии, Олесик – 4-я, Репилов – 8-й

Саночники Пересторонин занял второе место на Кубке наций в Оберхофе.

Российский саночник Матвей Пересторонин стал вторым на этапе Кубка наций в немецком Оберхофе.

Пересторонин 0,009 секунды победителю соревнований итальянцу Доминику Фишналлеру (42,772).

Еще один россиянин Павел Репилов финишировал восьмым с отставанием 0,200 секунды.

В женских соревнованиях победу одержала итальянка Сандра Робачер (41,853), россиянка Дарья Олесик заняла четвертое место, уступив 0,119 секунды.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Санный спорт
результаты
logoсборная России (сани)
Доминик Фишналлер
Павел Репилов
сборная Италии жен
logoсборная России жен (сани)
Дарья Олесик
Сандра Робачер
Матвей Пересторонин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
Саночники Дарья Олесик и Павел Репилов получили олимпийские лицензии
18 января, 09:28
Российская саночница Олесик заняла 12-е место на чемпионате Европы, Пересторонин – 13-й
17 января, 18:04
Саночники Дарья Олесик и Павел Репилов стали шестыми на Кубке наций в Германии, Пересторонин – 7-й
16 января, 13:49
Главные новости
Российская бобслеистка Степушкина стала третьей на юниорском чемпионате мира в Швейцарии
вчера, 11:57
Российская бобслеистка Степушкина выступит на юниорском чемпионате мира в Швейцарии
вчера, 06:24
Россиянка Черных заняла 6-е место на этапе Кубка Европы по бобслею, Степушкина – 9-я. Победила немка Кандрикс
24 января, 13:16
Санный спорт. Кубок мира. Лох и Фребель одержали победы, Пересторонин – 12-й, Павел Репилов и Олесик – 19-е
23 января, 15:02
Российский скелетонист Семенов одержал четвертую подряд победу на Кубке Европы, Феттель – 4-я в женских соревнованиях
21 января, 12:05
Саночники Дарья Олесик и Павел Репилов получили олимпийские лицензии
18 января, 09:28
Российская саночница Олесик заняла 12-е место на чемпионате Европы, Пересторонин – 13-й
17 января, 18:04
Фролова заняла четвертое место на Кубке Европы по скелетону в Германии, Тюрина – 13-я, Феттель – 19-я
16 января, 18:52
Саночники Дарья Олесик и Павел Репилов стали шестыми на Кубке наций в Германии, Пересторонин – 7-й
16 января, 13:49
Российский скелетонист Семенов одержал третью подряд победу на Кубке Европы
16 января, 12:24
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
11 января 2025, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
16 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
20 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
13 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19