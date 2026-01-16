Российский скелетонист Семенов одержал третью подряд победу на Кубке Европы
Российский скелетонист Семенов выиграл этап Кубка Европы в Германии.
Россиянин Владислав Семенов занял первое место на этапе Кубка Европы по скелетону в Германии.
Это третья подряд победа Семенова на Кубке Европы. Ранее он дважды побеждал в австрийском Инсбруке.
Кубок Европы по скелетону
Винтерберг, Германия
Мужчины
1. Владислав Семенов (Россия) – 1.53,02
2. Давис Валдовски (Латвия) – 0,35
3. Джейкоб Солсбери (Великобритания) – 0,39...
7. Даниил Романов (Россия) – 0,80...
14. Еремей Зыков (Россия) – 1,77
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости