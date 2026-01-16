Российский скелетонист Семенов одержал третью подряд победу на Кубке Европы

Российский скелетонист Семенов выиграл этап Кубка Европы в Германии.

Россиянин Владислав Семенов занял первое место на этапе Кубка Европы по скелетону в Германии.

Это третья подряд победа Семенова на Кубке Европы. Ранее он дважды побеждал в австрийском Инсбруке.

Кубок Европы по скелетону

Винтерберг, Германия

Мужчины

1. Владислав Семенов (Россия) – 1.53,02

2. Давис Валдовски (Латвия) – 0,35

3. Джейкоб Солсбери (Великобритания) – 0,39...

7. Даниил Романов (Россия) – 0,80...

14. Еремей Зыков (Россия) – 1,77