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    «Бриллиантовая лига». Ласицкене одержала победу, Шубенков – 3-й, Сидорова – 4-я и другие результаты

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    Сегодня в Риме состоялся этап «Бриллиантовой лиги». Россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту, Сергей Шубенков стал третьим в барьерном беге на 110 м.

    «Бриллиантовая лига»

    Рим, Италия

    Мужчины

    110 м с/б

    1. Арис Мерритт (США) – 13,13
    2. Орландо Ортега (Испания) – 13,17
    3. Сергей Шубенков (Россия) – 13,21

    200 м

    1. Андре Де Грасс (Канада) – 20,01
    2. Кристоф Лемэтр (Франция) – 20,29
    3. Амер Уэбб (США) – 20,33

    800 м

    1. Адам Кщот (Польша) – 1.45,96
    2. Кипьегон Бетт (Кения) – 1.46,00
    3. Донаван Брейзер (США) – 1.46,08

    3000 м с/п

    1. Консеслус Кипруто (Кения) – 8.04,63 (лучший результат сезона в мире)
    2. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8.05,17
    3. Джариус Биреч (Кения) – 8.07,84

    Копье

    1. Томас Релер (Германия) – 90,06
    2. Йоханнес Феттер (Германия) – 88,15
    3. Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго) – 86,61...
    7. Джулиус Йего (Кения) – 82,19

    Женщины

    100 м

    1. Дафне Схипперс (Голландия) – 10,99
    2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,03
    3. Мишель-Ли Ахье (Тринидад и Тобаго) – 11,07

    400 м

    1. Наташа Гастингс (США) – 50,52
    2. Новлин Уильямс-Миллс (Ямайка) – 51,04
    3. Ольга Земляк (Украина) – 51,08

    1500 м

    1. Сифан Хассан (Голландия) – 3.56,22 (лучший результат сезона в мире)
    2. Уинни Чебет (Кения) – 3.59,16
    3. Констанц Клостерхалфен (Германия) – 3.59,30

    5000 м

    1. Хеллен Обири (Кения) – 14.18,37 (лучший результат сезона в мире)
    2. Агнес Джебет Тироп (Кения) – 14.33,09
    3. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 14.33,32

    Прыжки в высоту

    1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,00
    2. Камила Личвинко (Польша) – 1,96
    3. Юлия Левченко (Украина) – 1,94

    Тройной прыжок

    1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,84
    2. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 14,78
    3. Ольга Рыпакова (Казахстан) – 14,64

    Прыжки с шестом

    1. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,85 (лучший результат сезона в мире)
    2. Ярислей Сильва (Куба) – 4,75
    3. Элиза Маккартни (Новая Зеландия) – 4,75
    4. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,65
    5. Сэнди Моррис (США) – 4,55

    Ядро

    1. Лицзяо Гун (Китай) – 19,56
    2. Даниэлла Банч (США) – 18,95
    3. Мишель Картер (США) – 18,86

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