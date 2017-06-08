«Бриллиантовая лига». Ласицкене одержала победу, Шубенков – 3-й, Сидорова – 4-я и другие результаты
Сегодня в Риме состоялся этап «Бриллиантовой лиги». Россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту, Сергей Шубенков стал третьим в барьерном беге на 110 м.
«Бриллиантовая лига»
Рим, Италия
Мужчины
110 м с/б
1. Арис Мерритт (США) – 13,13
2. Орландо Ортега (Испания) – 13,17
3. Сергей Шубенков (Россия) – 13,21
200 м
1. Андре Де Грасс (Канада) – 20,01
2. Кристоф Лемэтр (Франция) – 20,29
3. Амер Уэбб (США) – 20,33
800 м
1. Адам Кщот (Польша) – 1.45,96
2. Кипьегон Бетт (Кения) – 1.46,00
3. Донаван Брейзер (США) – 1.46,08
3000 м с/п
1. Консеслус Кипруто (Кения) – 8.04,63 (лучший результат сезона в мире)
2. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8.05,17
3. Джариус Биреч (Кения) – 8.07,84
Копье
1. Томас Релер (Германия) – 90,06
2. Йоханнес Феттер (Германия) – 88,15
3. Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго) – 86,61...
7. Джулиус Йего (Кения) – 82,19
Женщины
100 м
1. Дафне Схипперс (Голландия) – 10,99
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,03
3. Мишель-Ли Ахье (Тринидад и Тобаго) – 11,07
400 м
1. Наташа Гастингс (США) – 50,52
2. Новлин Уильямс-Миллс (Ямайка) – 51,04
3. Ольга Земляк (Украина) – 51,08
1500 м
1. Сифан Хассан (Голландия) – 3.56,22 (лучший результат сезона в мире)
2. Уинни Чебет (Кения) – 3.59,16
3. Констанц Клостерхалфен (Германия) – 3.59,30
5000 м
1. Хеллен Обири (Кения) – 14.18,37 (лучший результат сезона в мире)
2. Агнес Джебет Тироп (Кения) – 14.33,09
3. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 14.33,32
Прыжки в высоту
1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,00
2. Камила Личвинко (Польша) – 1,96
3. Юлия Левченко (Украина) – 1,94
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,84
2. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 14,78
3. Ольга Рыпакова (Казахстан) – 14,64
Прыжки с шестом
1. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,85 (лучший результат сезона в мире)
2. Ярислей Сильва (Куба) – 4,75
3. Элиза Маккартни (Новая Зеландия) – 4,75
4. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,65
5. Сэнди Моррис (США) – 4,55
Ядро
1. Лицзяо Гун (Китай) – 19,56
2. Даниэлла Банч (США) – 18,95
3. Мишель Картер (США) – 18,86
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