Сегодня в Риме состоялся этап «Бриллиантовой лиги». Россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту, Сергей Шубенков стал третьим в барьерном беге на 110 м.

«Бриллиантовая лига»

Рим, Италия

Мужчины

110 м с/б

1. Арис Мерритт (США) – 13,13

2. Орландо Ортега (Испания) – 13,17

3. Сергей Шубенков (Россия) – 13,21

200 м

1. Андре Де Грасс (Канада) – 20,01

2. Кристоф Лемэтр (Франция) – 20,29

3. Амер Уэбб (США) – 20,33

800 м

1. Адам Кщот (Польша) – 1.45,96

2. Кипьегон Бетт (Кения) – 1.46,00

3. Донаван Брейзер (США) – 1.46,08

3000 м с/п

1. Консеслус Кипруто (Кения) – 8.04,63 (лучший результат сезона в мире)

2. Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8.05,17

3. Джариус Биреч (Кения) – 8.07,84

Копье

1. Томас Релер (Германия) – 90,06

2. Йоханнес Феттер (Германия) – 88,15

3. Кешорн Уолкотт (Тринидад и Тобаго) – 86,61...

7. Джулиус Йего (Кения) – 82,19

Женщины

100 м

1. Дафне Схипперс (Голландия) – 10,99

2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 11,03

3. Мишель-Ли Ахье (Тринидад и Тобаго) – 11,07

400 м

1. Наташа Гастингс (США) – 50,52

2. Новлин Уильямс-Миллс (Ямайка) – 51,04

3. Ольга Земляк (Украина) – 51,08

1500 м

1. Сифан Хассан (Голландия) – 3.56,22 (лучший результат сезона в мире)

2. Уинни Чебет (Кения) – 3.59,16

3. Констанц Клостерхалфен (Германия) – 3.59,30

5000 м

1. Хеллен Обири (Кения) – 14.18,37 (лучший результат сезона в мире)

2. Агнес Джебет Тироп (Кения) – 14.33,09

3. Летесенбет Гидей (Эфиопия) – 14.33,32

Прыжки в высоту

1. Мария Ласицкене (Россия) – 2,00

2. Камила Личвинко (Польша) – 1,96

3. Юлия Левченко (Украина) – 1,94

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,84

2. Катерине Ибаргуэн (Колумбия) – 14,78

3. Ольга Рыпакова (Казахстан) – 14,64

Прыжки с шестом

1. Катерина Стефаниди (Греция) – 4,85 (лучший результат сезона в мире)

2. Ярислей Сильва (Куба) – 4,75

3. Элиза Маккартни (Новая Зеландия) – 4,75

4. Анжелика Сидорова (Россия) – 4,65

5. Сэнди Моррис (США) – 4,55

Ядро

1. Лицзяо Гун (Китай) – 19,56

2. Даниэлла Банч (США) – 18,95

3. Мишель Картер (США) – 18,86