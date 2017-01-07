Разведка США опубликовала отчет о хакерской атаке на демократическую партию США.

В нем говорится, что одной из причин, по которой президент России Владимир Путин поручил провести эту атаку, был допинговый скандал перед Рио-2016, повлекший отстранение многих российских спортсменов.

Разведка предполагает, что Россия использовала хакерские атаки, чтобы дискредитировать имидж США. По мнению разведки, Путин считал, что США стоят за этим допинговым скандалом.

Сообщается, что в случаях с демократической партией и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), когда была опубликована информация о терапевтических исключениях (TUE) спортсменов, хакеры работали похожим образом.