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    Разведка США связала хакерские атаки на демпартию с допинговым скандалом

    Теги допинг Владимир Путин сборная России сборная России жен WADA Рио-2016 Ричард Макларен

    Разведка США опубликовала отчет о хакерской атаке на демократическую партию США.

    В нем говорится, что одной из причин, по которой президент России Владимир Путин поручил провести эту атаку, был допинговый скандал перед Рио-2016, повлекший отстранение многих российских спортсменов.

    Разведка предполагает, что Россия использовала хакерские атаки, чтобы дискредитировать имидж США. По мнению разведки, Путин считал, что США стоят за этим допинговым скандалом.

    Сообщается, что в случаях с демократической партией и Всемирным антидопинговым агентством (WADA), когда была опубликована информация о терапевтических исключениях (TUE) спортсменов, хакеры работали похожим образом.

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