Президент России Владимир Путин заявил, что в стране существует проблема допинга, а также отметил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не должно работать в закрытом режиме.

«В России никогда не создавалось никакой государственной системы допинга и поддержки допинга. Это просто невозможно, и мы будем делать все, чтобы этого никогда не было.

У нас, как и в любой другой стране, проблемы с допингом есть. Мы должны это признать и, признавая это, делать все, чтобы не допустить этого. И в этой связи тесно сотрудничать и с МОК, и с WADA, и с другими международными организациями. И мы будем это делать.

По поводу WADA. Не считаю себя вправе давать оценок их деятельности, это должен сделать МОК. Но я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства должна быть прозрачной, понятной, проверяемой.

Международная спортивная общественность должна знать, кого проверяют, когда, какими средствами, какие получены результаты и какие приняты меры, чтобы наказать виновных.

Это что, оборонная сфера, что ли? Нет. А почему это в закрытом режиме делается? Непонятно. Это должно быть открыто. Все призывают к транспорентности. В этой сфере она необходима.

Безусловно, есть определенная политическая составляющая во всех этих делах. Надо очистить спорт от всякой политики. Спорт и культура – то, что должно объединять людей, а не разделять их», – сказал Путин во время ежегодной пресс-конференции.