Артем Резников оплатил отпуск родителям в Таиланде: «Они мне дали все. Если я зарабатываю, то почему не могу сделать это?»

Теги Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Артем Резников рассказал, что купил путевки родителям в Таиланд. Спортсмен отдыхает и тренируется в этой стране. 

– Ты родителей привез?

– Я взял им путевки еще в декабре, а пока обустраивался, чтобы они прилетели на готовое. Они мне дали все. Если я зарабатываю, то почему я не могу сделать для них это? – заявил Резников. 

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