Артем Резников оплатил отпуск родителям в Таиланде: «Они мне дали все. Если я зарабатываю, то почему не могу сделать это?»
Казахстанский боец ММА Артем Резников рассказал, что купил путевки родителям в Таиланд. Спортсмен отдыхает и тренируется в этой стране.
– Ты родителей привез?
– Я взял им путевки еще в декабре, а пока обустраивался, чтобы они прилетели на готовое. Они мне дали все. Если я зарабатываю, то почему я не могу сделать для них это? – заявил Резников.
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