НХЛ. Ягр покинет «Калгари»

«Калгари» собирается расстаться с 45-летним нападающим .

«Существует определенное уважение, которое Ягр заслужил, поэтому пытаются помочь ему.

Петр Свобода, агент игрока, получил разрешение вести переговоры с другими командами лиги, чтобы оценить возможный интерес к своему клиенту.

Время Ягра в «Калгари» подошло к концу, а клуб просто хочет разобраться, как действовать дальше», – сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Журналист Sportsnet Крис Джонстон считает, что чешский форвард рассчитывает продолжить карьеру в . По его мнению, маловероятно, что Ягр сыграет за сборную Чехии на Олимпиаде.

Последние три матча Ягр пропустил из-за травмы. В нынешнем сезоне он провел 22 игры и набрал 7 (1+6) очков.