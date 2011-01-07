НХЛ. Ягр покинет «Калгари»

«Калгари» собирается расстаться с 45-летним нападающим Яромиром Ягром.
«Существует определенное уважение, которое Ягр заслужил, поэтому «Калгари» пытаются помочь ему.
Петр Свобода, агент игрока, получил разрешение вести переговоры с другими командами лиги, чтобы оценить возможный интерес к своему клиенту.
Время Ягра в «Калгари» подошло к концу, а клуб просто хочет разобраться, как действовать дальше», – сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Журналист Sportsnet Крис Джонстон считает, что чешский форвард рассчитывает продолжить карьеру в НХЛ. По его мнению, маловероятно, что Ягр сыграет за сборную Чехии на Олимпиаде.
Последние три матча Ягр пропустил из-за травмы. В нынешнем сезоне он провел 22 игры и набрал 7 (1+6) очков.
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