Защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс сделал 3 голевые передачи в матче с (4:2).

Это позволило ему достичь отметки в 70 (27+43) очков в 65 матчах сезона. Канадец добрался до нее во втором сезоне подряд (в прошлом набрал 75 очков – прим. Sports.ru).

Таким образом, он стал первым защитником в лиге после в сезонах-2008/09 и 2009/10, кому это удалось.

Отметим, что в день матча, 9 марта, Бернсу исполнилось 32 года.