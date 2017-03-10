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    НХЛ. Бернс стал первым защитником после Майка Грина, набравшим 70 очков в двух сезонах подряд

    Теги Вашингтон Сан-Хосе Брент Бернс НХЛ Майк Грин

    Защитник «Сан-Хосе» Брент Бернс сделал 3 голевые передачи в матче с «Вашингтоном» (4:2). 

    Это позволило ему достичь отметки в 70 (27+43) очков в 65 матчах сезона. Канадец добрался до нее во втором сезоне подряд (в прошлом набрал 75 очков – прим. Sports.ru). 

    Таким образом, он стал первым защитником в лиге после Майка Грина в сезонах-2008/09 и 2009/10, кому это удалось. 

    Отметим, что в день матча, 9 марта, Бернсу исполнилось 32 года. 

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