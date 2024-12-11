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Чемпионат Европы по гандболу (жен). Словения сыграет с Германией, Дания встретится с Нидерландами, Швейцария против Норвегии

Норвегия сыграет со Швейцарией в матче женского чемпионата Европы по гандболу.

11 декабря на турнире пройдут очередные матчи основного раунда.

Чемпионат Европы по гандболу

Женщины

Основной раунд

Группа 2

Вена, Австрия

Словения – Германия – 17.30

Дания – Нидерланды – 20.00

Швейцария – Норвегия – 22.30

Положение в группе: Норвегия – 8 очков (4 игры), Дания – 6 (4), Нидерланды – 6 (4), Словения – 2 (4), Германия – 2 (4), Швейцария – 0 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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