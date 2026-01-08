Мужская сборная России выиграла Кубок дружбы по гандболу, где участвовали Беларусь и Китай

Мужская сборная России выиграла Кубок дружбы по гандболу.

Мужская сборная России выиграла Кубок дружбы по гандболу, который проходил в Москве.

На турнире, помимо основной российской сборной, участвовали команды из Беларуси и Китая, а также вторая сборная России.

Беларусь заняла второе место, вторая российская сборная взяла бронзу, Китай остался четвертым.

Основная сборная России выиграла все матчи на турнире, в заключительной игре оказавшись сильнее Беларуси (31:28).