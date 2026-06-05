Песков о том, что украинские спортсмены закрывают лица при виде российского флага: «Зря они это делают, надо уважать победителей»
Песков: украинские спортсмены зря закрывают лица при виде российского флага.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что демонстративные жесты украинских спортсменов, закрывающих лица от российского флага, напрасны.
В частности, на чемпионате Европы по художественной гимнастике украинская гимнастка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения.
«Зря они это делают, надо уважать победителей», – сказал Песков.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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