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Песков о том, что украинские спортсмены закрывают лица при виде российского флага: «Зря они это делают, надо уважать победителей»

Песков: украинские спортсмены зря закрывают лица при виде российского флага.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что демонстративные жесты украинских спортсменов, закрывающих лица от российского флага, напрасны. 

В частности, на чемпионате Европы по художественной гимнастике украинская гимнастка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения.

«Зря они это делают, надо уважать победителей», – сказал Песков. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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logoсборная России (художественная гимнастика)
художественная гимнастика
logoДмитрий Песков
logoсборная Украины (художественная гимнастика)
ТАСС

Комментарии

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Действительно, чего это они не уважают российский флаг.
ОтветOnlyDendy
Действительно, чего это они не уважают российский флаг.
Комментарий скрыт
ОтветOnlyDendy
Действительно, чего это они не уважают российский флаг.
главное - боятся, раз глаза закрывают
Есть очень простой способ не слушать чужой гимн - побеждай и слушай свой.
ОтветГаммаглобулин
Есть очень простой способ не слушать чужой гимн - побеждай и слушай свой.
Не може
Они закрывают свои слёзы счастья, когда звучит гимн великой державы.
Комментарий удален модератором
ОтветVals
Комментарий удален модератором
Комментарий скрыт
ОтветVals
Комментарий удален модератором
Вы Токмачкой перекрываете воровство друзей зеленского или ежедневные потери территорий? это же такую армию ботов содержать которые одно и тоже пишут.
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