Сафонов пропустил 12 голов в 11 играх за «ПСЖ» в этом сезоне. У Матвея 4 сухих матча
Сафонов не пропустил в 4 из 11 матчей сезона за «ПСЖ».
Матвей Сафонов провел 11-й матч за «ПСЖ» в текущем сезоне.
Голкипер принял участие в игре с «Монако» в Лиге чемпионов. Его команда сыграла вничью (2:2) и прошла в 1/8 финала. Россиянин отметился двумя сэйвами.
В 4 их 11 матчей сезона вратарь не пропустил. В остальных 7 играх ему забили 12 раз.
С Сафоновым в составе «ПСЖ» одержал 7 побед с учетом серии пенальти в финале Межконтинентального кубка.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
55 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Нет вопросов к Сафонову