55

Сафонов пропустил 12 голов в 11 играх за «ПСЖ» в этом сезоне. У Матвея 4 сухих матча

Сафонов не пропустил в 4 из 11 матчей сезона за «ПСЖ».

Матвей Сафонов провел 11-й матч за «ПСЖ» в текущем сезоне.

Голкипер принял участие в игре с «Монако» в Лиге чемпионов. Его команда сыграла вничью (2:2) и прошла в 1/8 финала. Россиянин отметился двумя сэйвами.

В 4 их 11 матчей сезона вратарь не пропустил. В остальных 7 играх ему забили 12 раз.

С Сафоновым в составе «ПСЖ» одержал 7 побед с учетом серии пенальти в финале Межконтинентального кубка.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Тут оба гола - расстрел с 8-9 метров .
Нет вопросов к Сафонову
Ответ Papiko
Тут оба гола - расстрел с 8-9 метров . Нет вопросов к Сафонову
Комментарий скрыт
Ответ Predator87
Комментарий скрыт
так к Сафонову какие вопросы, он же не сам себя в ПСЖ купил :)
Матвея с Днём рождения! Жаль, что защита ПСЖ не позволяет клепать сухари даже в такой день.
Лучше пропустить 2 таких, нежели 1 полумомент и где ты по итогу не выручил и пропустил. Все намана, Мотя будет и дальше в старте)!
0 мертвых мячей потащил, к сожалению. Доннарума, Куртуа такие иногда берут. Это и отличает обычного кипера от кипера экстра класса.
Ответ kk.abb
0 мертвых мячей потащил, к сожалению. Доннарума, Куртуа такие иногда берут. Это и отличает обычного кипера от кипера экстра класса.
В студии окко подслушал? Только если мяч мёртвый, его никто не потащит, ну либо только на сумасшедшем везении
Ответ xjapan
В студии окко подслушал? Только если мяч мёртвый, его никто не потащит, ну либо только на сумасшедшем везении
Я студии не смотрю, это моё личное мнение. Если в Окко кто-то так сказал, я согласен. Вратарь гранда должен иногда выдавать спасения мертвых мячей (тем более, в случае с Монако его не с 2 метров расстреливали все 4 раза, 1 из 4 мог тащить, тот же выход 1 на 1 неделю назад не был неберущимся, как и первый пропущенный вчера, мяч летел точно, но не сильно), если он всегда пропускает с опасных атак - надолго не задержаться первым номером.
Мотя не виноват ни в одном голе, никаких вопросов к нему
Последние несколько матчей в защите ПСЖ какой-то хаос. Какой-нибудь Арсенал сейчас минимум пятерню бы накидал.
Новость ради новости. Достаточно обзоры посмотреть, это были расстрелы
до сих пор не могу понять зачем они Донаруму изгнали
Ответ Английский_пациент
до сих пор не могу понять зачем они Донаруму изгнали
В себя поверили чересчур и решили походу экономию сделать))))
Ответ mr.salah89
В себя поверили чересчур и решили походу экономию сделать))))
Шейхи и экономия?
у ПСЖ защита рандомная)
с такой защитой как у ПСЖ можно много пропустить.
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Галатасарай» выбил «Ювентус», «Реал» победил «Бенфику», «ПСЖ» прошел «Монако», «Аталанта» разгромила «Дортмунд»
25 февраля, 22:38
25 февраля, 22:38
«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью (2:2), парижане прошли в 1/8 финала ЛЧ. Команда Энрике уступала 0:1 до удаления Кулибали на 58-й
25 февраля, 21:55
25 февраля, 21:55
Сафонов в старте «ПСЖ» на 7-й матч подряд – против «Монако». Шевалье не играет больше месяца
25 февраля, 18:54
25 февраля, 18:54
МЛС. «Атланта» Миранчука в гостях у «Сан-Хосе», «Канзас-Сити» Шапи против «Коламбуса», «Интер Майами» Месси сыграет с «Орландо» в ночь на понедельник
2 минуты назад
2 минуты назад
У Кейна 30 голов в Бундеслиге. Форвард «Баварии» с отрывом в 17 мячей лидирует в гонке бомбардиров
вчера, 22:48
вчера, 22:48
Какому букету будет рад Мбаппе? Сделали подборку подарков для спортсменов в нашем тесте
вчера, 22:30
вчера, 22:30Тесты и игры
Сафонов провел 5-й сухой матч за «ПСЖ» в сезоне. Российский вратарь пропустил 12 голов в 12 играх и одержал 8 побед
вчера, 22:04
вчера, 22:04
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Гавр» в гостях, «Монако» Головина обыграл «Анже»
вчера, 21:58
вчера, 21:58
Чемпионат Испании. «Барса» забила 4 гола «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Овьедо», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Мальорку»
вчера, 21:54
вчера, 21:54
У «Интера» 14 побед и ничья в Серии А после 0:1 от «Милана» в ноябре. Дальше у команды Киву – дерби
вчера, 21:48
вчера, 21:48
«Интер» обыграл «Дженоа» – 2:0. Димарко забил с паса Мхитаряна, Чалханоглу реализовал пенальти
вчера, 21:39
вчера, 21:39
Чемпионат Италии. «Интер» победил «Дженоа», «Наполи» забил «Вероне» на 96-й, «Комо» обыграл «Лечче»
вчера, 21:38
вчера, 21:38
Роналду заменили из-за дискомфорта в матче с «Аль-Фейхой» на 81-й минуте
вчера, 21:20
вчера, 21:20Фото
Киву после 2:0 с «Дженоа»: «Чемпионат еще не выигран, впереди 33 очка»
вчера, 22:58
вчера, 22:58
Роналду после 12-й победы «Аль-Насра»: «Продолжаем расти вместе. Важная победа!»
вчера, 22:28
вчера, 22:28
Ройс продлил контракт с «Гэлакси» до декабря 2027-го
вчера, 22:15
вчера, 22:15
«Барселона» одержала 33 разгромные победы при Флике за 100 матчей. Сегодня – 4:1 с «Вильярреалом»
вчера, 22:02
вчера, 22:02
«ПСЖ» обыграл «Гавр» – 1:0. Барколя забил, Дуэ не реализовал пенальти, Сафонов провел весь матч
вчера, 21:59
вчера, 21:59
«Атлетико» дожал «Реал Овьедо» – 1:0, Альварес забил на 94-й. Команда Симеоне поднялась на 3-е место
вчера, 21:55
вчера, 21:55
Ковач о 2:3: «Мастерство игроков «Баварии» решило исход матча. Хочу похвалить «Боруссию», при небольшом везении игру можно было бы свести к ничьей»
вчера, 21:49
вчера, 21:49
Галактионов о судействе с «Пари НН»: «Пенальти сомнительный. Ошибаются все, вопрос в методических указаниях, на Комличенко такие 11-метровые не ставили»
вчера, 21:40
вчера, 21:40
У 37-летнего Мхитаряна гол и ассист в 2 последних матчах за «Интер»
вчера, 21:35
вчера, 21:35
«Боруссия» проиграла в Бундеслиге впервые за 17 матчей. У команды два поражения в чемпионате – оба от «Баварии»
вчера, 21:30
вчера, 21:30
