Сафонов пропустил 12 голов в 11 играх за «ПСЖ» в этом сезоне. У Матвея 4 сухих матча

Сафонов не пропустил в 4 из 11 матчей сезона за «ПСЖ».

Матвей Сафонов провел 11-й матч за «ПСЖ» в текущем сезоне.

Голкипер принял участие в игре с «Монако » в Лиге чемпионов. Его команда сыграла вничью (2:2) и прошла в 1/8 финала. Россиянин отметился двумя сэйвами .

В 4 их 11 матчей сезона вратарь не пропустил. В остальных 7 играх ему забили 12 раз.

С Сафоновым в составе «ПСЖ » одержал 7 побед с учетом серии пенальти в финале Межконтинентального кубка.