  Винисиус станцевал у углового флага после гола «Бенфике» на «Бернабеу». Бразилец танцевал после гола и в первой игре, потом случился инцидент с Престианни
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил «Бенфике» и станцевал в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

25-летний бразилец на 80-й минуте убежал в прорыв по левому полуфлангу, защитник Николас Отаменди ничего не успел сделать, и Винисиус технично пробил из штрафной в дальний нижний угол.

После гола футболист сборной Бразилии побежал к угловому флажку на «Сантьяго Бернабеу» и отпраздновал гол танцем.

Напомним, что в первой игре в Португалии, которая завершилась победой «Мадрида» (1:0), Винисиус забил на 50-й минуте и станцевал возле углового флага, который оказался между ног у бразильца. Затем игрок показал на свою фамилию на спине и получил за это желтую карточку от судьи Франсуа Летексье. После этого Винисиус сообщил арбитру о том, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной». Рефери приостановил матч. УЕФА отстранил аргентинца на ответную игру.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, второй тайм).

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25915 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Ну чистая обезьяна.
И не потому что чёрный.
Неймар, Роналдиньо тоже праздновали голы танцами. тоже обезьяны?
И в чем Престианны был не прав?
🦍 чистая
А почему жёлтой не было? В прошлый же раз была. На разных стадионах действуют разные правила?
Ты же в курсе, что танцы могут быть разными ?
В курсе же?
что то он не похож на жертву расизма 🤡
По щекам отаменди он нормально провел, ушел как от стоячего)
Отаменди только и оставалось, что вслед тату кубка мира показывать
Получается сам же свой флажок с символикой отшпилил 🤣
Вы в прошлом году так же говорили, забыли чашку риса?
Ну над своим угловым флажком можно)
Эх, жаль тот эпизод порушил все две игры по сути. Престиани хорош в игре
а кто нибудь помнит белого игрока с такими танцами у флажка?
Ответ Mansur Shamshidinov
а кто нибудь помнит белого игрока с такими танцами у флажка?
Нельзя белому такое плясать, скажут что изображает обезьянку,и черные обидятся, приняв на свой счёт,и скажут что это проявление расизма.
Ну это уже специально издевается. Какой же он мерзкий...
