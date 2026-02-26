Винисиус станцевал у углового флага после гола «Бенфике» на «Бернабеу». Бразилец танцевал после гола и в первой игре, потом случился инцидент с Престианни
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор забил «Бенфике» и станцевал в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.
25-летний бразилец на 80-й минуте убежал в прорыв по левому полуфлангу, защитник Николас Отаменди ничего не успел сделать, и Винисиус технично пробил из штрафной в дальний нижний угол.
После гола футболист сборной Бразилии побежал к угловому флажку на «Сантьяго Бернабеу» и отпраздновал гол танцем.
Изображения: кадры из трансляции
Напомним, что в первой игре в Португалии, которая завершилась победой «Мадрида» (1:0), Винисиус забил на 50-й минуте и станцевал возле углового флага, который оказался между ног у бразильца. Затем игрок показал на свою фамилию на спине и получил за это желтую карточку от судьи Франсуа Летексье. После этого Винисиус сообщил арбитру о том, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной». Рефери приостановил матч. УЕФА отстранил аргентинца на ответную игру.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:1, второй тайм).
