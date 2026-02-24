Спортс’’ и Яндекс Маркет продолжают самый фактурный сериал года. После каждого тура АПЛ мы рассказываем о самых ярких и неочевидных событиях, фактах, просто забавных деталях. Так вы не пропустите примечательные моменты и что-то интересное для себя на Яндекс Маркете 🟠 .

Это 27-я серия Занятных штучек. Предыдущая – здесь .

Джеймс Милнер – рекордсмен АПЛ!

Теперь единоличный, ни с кем не делит. Ветеран сыграл 654-й матч – и обогнал Гарета Бэрри. При этом вышел против «Брентфорда» в старте – такое в этом сезоне случается нечасто.

В соседней вкладке Вадим Лукомский признается Милнеру в любви – не пропускайте. А вот пара фактов:

● Джеймс Милнер играл вместе или против половины всех игроков в истории АПЛ.

● С ноября 2002-го 879 игроков набрали 100+ матчей в Премьер-лиге. Милнер пересекался со всеми – последним стал Натан Коллинз из «Брентфорда».

Я просил в этот пост картинку со всеми участниками «Клуба-100» при Милнере, но дизайнеры почему-то не оценили мою идею…

Про рекорд знает даже Гугл

Вот такое произойдет, если написать имя рекордсмена в поисковике.

Вот в таких бутсах вышел Джеймс

И как после такого оставить его в запасе? Готовился, старался.

Этот пункт тоже про бутсы

Миллиметровый зазор на обуви Олы Айны оставил Ван Дейка в игре – и «Ливерпуль» забил победный.

Конечно, не офсайд лбом из предыдущего тура – но тоже очень тонко.

«Сити» троллит «МЮ» из-за стрижки фана

В 2026-м есть традиция: все клубы мира должны пошутить про беднягу с афро на голове и «Юнайтед», из-за которого он не стрижется. Вот «Ман Сити» выиграл пять матчей подряд и сразу напомнил: пора к барберу.

А «МЮ» вообще-то единственная команда АПЛ без поражений в 2026-м

Да, считается только чемпионат – в Кубке Англии слили «Брайтону». Но даже так: не проигрывает уже в 10 матчах Премьер-лиги – вряд ли думают о стрижке ✂️

Пеп и Холанд подключили джойстик

«Сити» победил благодаря дублю Нико О’Райли. Эй, так не честно: за него подключились старшие.

Щелк – это Пеп показывает, как надо подсекать мяч.

Тюк – Эрлинг Холанд не замыкает, а подает на второй гол О’Райли, но на всякий случай все равно втыкает воображаемый мяч головой.

Льюис Холл забивает только в Манчестере

Необычный факт про молодого защитника «Ньюкасла»: все три гола в профессиональной карьере он оформил исключительно против манчестерских команд на выезде:

● 2023. Кубок лиги на «Олд Траффорд»;

● 2024. в АПЛ на «Олд Траффорд»;

● 2026. теперь вот на «Этихад».

И да, Холл пропустил гол в 2025-м – спишем на травму и долгое восстановление. Так бы точно-точно забил!

Коло-Муани – только при Тудоре

«Тоттенхэм» сгорел в дерби (1:4), но у Рандаля Коло-Муани радостный момент: забил впервые в АПЛ. Да, в феврале.

Француз не забивал в чемпионате с прошлого сезона. Предыдущий гол – в мае 2025-го. За «Ювентус». При Игоре Тудоре.

А Эзе – только «Тоттенхэму» (ну почти)

Выдающаяся статистика Эберечи в АПЛ за «Арсенал»:

● против «Тоттенхэма»: 5 голов в двух матчах.

● против всех-всех остальных: один гол в 21 матче.

Игрок «Челси» держал не того – так упустили победу

«Челси» вел 1:0 против «Бернли» с 19-го места, но пропустил на 93-й. Как же пылал добряк Лиэм Росеньор после матча:

«Они не выполнили элементарные инструкции: кого и как опекать. Мы знали, что Зиан Флемминг – самый опасный в «Бернли» на стандартах. Но игрок, который должен был держать Флемминга на этом угловом (не буду называть его имени), накрывал другого футболиста».

Факт, от которого Росеньору станет еще хуже: игроки «Челси» глупо теряют не только соперников на угловых, но и очки в АПЛ. Минус 19 очков, когда вели в счете – из них 17 дома!

Приз за худшую мотивационную речь получает Райс

Деклан сразу после первого гола «Арсенала»: призывает партнеров не расслабляться и оставаться в фокусе.

Деклан через минуту: дарит мяч Коло-Муани у своей штрафной, «Тоттенхэм» забивает.

Упс.

Инкапиэ не забивает, но очень любит праздновать

Пьеро Инкапиэ в предыдущем матче забил первый гол за «Арсенал» – и, кажется, теперь не может не праздновать. С «Тоттенхэмом» повторил фирменные жесты Эзе.

И Виктора Дьокереша.

К счастью, в одноклубниках Инкапиэ нет Семеньо – а то пришлось бы повторять сальто.

Деле Алли вернулся! Пусть и на 15 минут

Красивое случилось в перерыве дерби северного Лондона: перед болельщиками выступил Деле Алли, на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» его пригласил клуб. Фаны скандировали имя Деле, а он рассыпался в комплиментах:

«Надеюсь, вы скучали по мне так же сильно, как я по вам. За последние годы в наших жизнях произошло многое. Но сегодня я вернулся и хочу, чтобы вы знали: вы моя семья – навсегда».

Кто режет лук?

В АПЛ вернулись исполнители штрафных

БУМ – вот отсюда зарядил Антон Штах «Вилле».

У Штаха и Доминика Собослаи уже по три гола прямым ударом со штрафного – такого в АПЛ не было с сезона-2014/15. В лигу возвращаются пушки страшные? Ура!

