«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью (2:2), парижане прошли в 1/8 финала ЛЧ. Команда Энрике уступала 0:1 до удаления Кулибали на 58-й
«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов.
«ПСЖ» дома сыграл вничью с «Монако» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов – 2:2.
Игра проходила на стадионе «Парк-де-Пренс».
Магн Аклиуш открыл счет на 45-й минуте. Мамаду Кулибали получил желтые карточки на 55-й и 58-й и был удален. Маркиньос сравнял счет на 60-й. Хвича Кварацхелия вывел парижан вперед на 66-й минуте. Джордан Тезе сравнял счет на 91-й.
Первый матч: 3:2
