«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью (2:2), парижане прошли в 1/8 финала ЛЧ. Команда Энрике уступала 0:1 до удаления Кулибали на 58-й

«ПСЖ » дома сыграл вничью с «Монако » в ответном стыковом матче Лиги чемпионов – 2:2.

Игра проходила на стадионе «Парк-де-Пренс».

Магн Аклиуш открыл счет на 45-й минуте. Мамаду Кулибали получил желтые карточки на 55-й и 58-й и был удален. Маркиньос сравнял счет на 60-й. Хвича Кварацхелия вывел парижан вперед на 66-й минуте. Джордан Тезе сравнял счет на 91-й.

Лига чемпионов. Стыковые матчи 25 февраля 20:00, Парк-де-Пренс ПСЖ Завершен 2 - 2 Монако Матч окончен Сафонов 90’ +5’ 90’ +4’ Вандерсон Нибомбе 90’ +4’ Поконьоли 90’ +4’ Нибомбе 90’ +1’ Тезе

Д. Дуэ Гонсалу Рамуш 88’ Заир-Эмери Дро Фернандес 87’ Мендеш Люка Эрнандес 80’ 74’ Закария Мависса Элеби 74’ Аклиуш Аденгра 74’ Балогун Бирет Барколя Ли Кан Ин 69’ Кварацхелия

66’ 62’ Бамба Тезе Маркиньос

60’ 58’ Кулибали 55’ Кулибали 48’ Вандерсон 2 тайм Перерыв 45’ Аклиуш

24’ Закария ПСЖ Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Барколя, Д. Дуэ, Кварацхелия Запасные: Шевалье, Марин, Забарный, Ли Кан Ин, Бералдо, Люка Эрнандес, Мбайе, Дро Фернандес, Гонсалу Рамуш 1 тайм Монако: Кен, Фас, Керер, Закария, Кайо Энрике, Камара, Бамба, Кулибали, Вандерсон, Аклиуш, Балогун Запасные: Ставецки, Мависса Элеби, Бирет, Туре, Фати, Тезе, Идумбо-Музамбо, Нибомбе, Аденгра, Льенар

Первый матч: 3:2

