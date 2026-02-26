  • Спортс
  • «ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью (2:2), парижане прошли в 1/8 финала ЛЧ. Команда Энрике уступала 0:1 до удаления Кулибали на 58-й
29

«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов.

«ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов.

«ПСЖ» дома сыграл вничью с «Монако» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов – 2:2.

Игра проходила на стадионе «Парк-де-Пренс».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Магн Аклиуш открыл счет на 45-й минуте. Мамаду Кулибали получил желтые карточки на 55-й и 58-й и был удален. Маркиньос сравнял счет на 60-й. Хвича Кварацхелия вывел парижан вперед на 66-й минуте. Джордан Тезе сравнял счет на 91-й.

Лига чемпионов. Стыковые матчи
25 февраля 20:00, Парк-де-Пренс
Логотип домашней команды
ПСЖ
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Монако
Матч окончен
Сафонов
90’
+5’
90’
+4’
Вандерсон   Нибомбе
90’
+4’
Поконьоли
90’
+4’
Нибомбе
90’
+1’
  Тезе
Д. Дуэ   Гонсалу Рамуш
88’
Заир-Эмери   Дро Фернандес
87’
Мендеш   Люка Эрнандес
80’
74’
Закария   Мависса Элеби
74’
Аклиуш   Аденгра
74’
Балогун   Бирет
Барколя   Ли Кан Ин
69’
  Кварацхелия
66’
62’
Бамба   Тезе
  Маркиньос
60’
58’
Кулибали
55’
Кулибали
48’
Вандерсон
2тайм
Перерыв
45’
  Аклиуш
24’
Закария
ПСЖ
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Барколя, Д. Дуэ, Кварацхелия
Запасные: Шевалье, Марин, Забарный, Ли Кан Ин, Бералдо, Люка Эрнандес, Мбайе, Дро Фернандес, Гонсалу Рамуш
1тайм
Монако:
Кен, Фас, Керер, Закария, Кайо Энрике, Камара, Бамба, Кулибали, Вандерсон, Аклиуш, Балогун
Запасные: Ставецки, Мависса Элеби, Бирет, Туре, Фати, Тезе, Идумбо-Музамбо, Нибомбе, Аденгра, Льенар
Подробнее

Первый матч: 3:2

Таблица Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме25913 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoМонако
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
онлайны
logoМагн Аклиуш
logoМаркиньос
logoМамаду Кулибали II
logoХвича Кварацхелия
logoДжордан Тезе
29 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хакими после лёгкого контакта с Кулибали подлетел так, будто подорвался на мине, разбрасывая ноги во все стороны. Судья повёлся.
Ответ A-Marco
Хакими после лёгкого контакта с Кулибали подлетел так, будто подорвался на мине, разбрасывая ноги во все стороны. Судья повёлся.
мадридская школа
Ответ A-Marco
Хакими после лёгкого контакта с Кулибали подлетел так, будто подорвался на мине, разбрасывая ноги во все стороны. Судья повёлся.
Сейчас нельзя так резко вступать в отбор, тем более на жёлтой. Особого криминала не было, но команду подвёл.
Ну такое. Париж слаб как никогда, но и монегаски отвратительны. Просто инертная ленивая команда.

Я считал, что ПСЖ разгромит, на своем стадионе ведь! Но реальность вообще иная.
Мотя, больше пропускать нельзя.
